8 апреля
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Недвижимость

В пригороде Барнаула почти за 6 млн рублей продается коттедж-«минималист» изумрудного цвета

Дом, выставленный на продажу, находится в 12 км от центра краевой столицы. Он был построен в поселке «Лосихин остров» в проезде Снежный. С одной стороны, коттедж привлекает внимание за счет необычного цветового решения фасада, с другой — открывает широкое поле для творчества и проявления собственного стиля.

В пригороде Барнаула почти за 6 млн рублей продается "изумрудный" дом в минималистическом стиле.
В пригороде Барнаула почти за 6 млн рублей продается "изумрудный" дом в минималистическом стиле.
"Авито".

Внешне коттедж выглядит, как типичный представитель минимализма в архитектуре. Из общего ряда его выдает нехарактерное для данного стиля цветовое решение. Стены дома выполнены в зеленом, почти изумрудном цвете.

Оттенок фасадов подчеркивает темная крыша и контрастные белые проемы окон. Стены не обременены лишними деталями. Архитектуру здания дополняет лишь пристроенный гараж.

Внутри двухэтажный коттедж похож на белый лист. Он готов для чистовой отделки. Новый владелец может выбрать любой дизайн интерьеров.

В пригороде Барнаула почти за 6 млн рублей продается &quot;изумрудный&quot; дом в минималистическом стиле.
В пригороде Барнаула почти за 6 млн рублей продается «изумрудный» дом в минималистическом стиле.
«Авито».

Планировка удобная. По словам автора объявления на «Авито», 140 кв. м частного дома разделены на четыре комнаты, кухню и два санузла. Высота потолков — 3 м. На второй этаж ведет монолитно-бетонная лестница. При этом пространство может быть обустроено в двух вариантах — как отдельным помещением, так и в виде кухни-студии.

Внутрь объекта заведены все коммуникации: электричество, водопровод, газ, оборудована канализация.

На сайте также сказано, что дом можно оформить в сельскую ипотеку. С потенциальным покупателем владелец готов поторговаться. Сейчас коттедж стоит 5,95 млн рублей, или 42,5 тыс. рублей за кв. м.

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