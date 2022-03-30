30 марта
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Недвижимость

В пригороде Барнаула за красивую цену продают «английскую» ферму с винным погребом и оружейной

Коттедж площадью 454 кв. м находится в селе Бобровка, что в 20 минутах езды от краевой столицы. Он построен в окружении сосен, на участке площадью 45 соток. Помимо трехэтажного особняка на территории «посажены» гостевые домики, гаражи и загон для скота. Недвижимость оценили в 55 млн рублей.

В пригороде Барнаула за 55 млн рублей продается особняк с перспективой открыть ферму.
В пригороде Барнаула за 55 млн рублей продается особняк с перспективой открыть ферму.
"Авито".

Большой участок раскинулся у густого леса, неподалеку от одного из притоков Оби. Как отмечается в объявлении на «Авито», место прекрасно подойдет для любителей «тихой охоты» за грибами или рыбалки.

На территории построены: трехэтажный особняк из кирпича, три гостевых домика, два гаража. Здесь также оборудованы детская площадка и бассейн.

По словам автора объявления, на участке также есть хозяйственный постройки. В частности, большой загон для скота, поэтому территорию можно использовать для реализации большого количества бизнес-идей. Например, открыть животноводческую или растениеводческую ферму, чтобы разводить лошадей, птиц или выращивать редкие сорта деревьев.

В пригороде Барнаула за 55 млн рублей продается особняк с перспективой открыть ферму.
В пригороде Барнаула за 55 млн рублей продается особняк с перспективой открыть ферму.
«Авито».

«На такой территории всегда есть чем заняться, и можно воплотить свои мечты, даже самые смелые», — отметили в объявлении.

Что касается большого коттеджа, то в нем есть все для комфортной жизни и отдыха: пять комнат, гостиная с камином, винный погреб, бильярдная, оружейная и банный комплекс с баром и бассейном. Интерьеры особняка, как и в целом всего поместья, выполнены в английском стиле.

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