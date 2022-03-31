Приговоренная к сносу: в центре Барнаула продается уютная комната в аварийном доме

Рынок вторичного жилья краевой столицы накануне пополнился новым предложением. На одном из сайтов объявлений о продаже недвижимости появилась информация о жилом помещении в доме на ул. Профинтерна, 46-а. Здание в 2018 году признали аварийным , а в 2020-м внесли в список домов под снос.

В Барнауле за 800 тыс. рублей продается комната в аварийном доме на ул. Профинтерна, 46-а.

Дом построен неподалеку от пересечения ул. Профинтерна и пр. Комсомольского. Отсюда рукой подать до главной площади Барнаула — пл. Октября.

Владелец недвижимости в центре краевой столицы готов продать ее за 800 тыс. рублей или обменять: на дачу в Центральном районе, либо жилье большей площади с доплатой. По словам автора объявления, комната прекрасно подойдет для сдачи в аренду.

В помещении сделан косметический ремонт. На первый взгляд она выглядит уютной и пригодной к проживанию. Владелец намерен оставить покупателю всю мебель и технику, «вплоть до микроволновки».

В Барнауле за 800 тыс. рублей продается комната в аварийном доме на ул. Профинтерна , 46-а. «Авито».

Стоит отметить, что двухэтажный дом 1949 года постройки признан аварийным. В 2021-м его внесли в список объектов, подпадающих под программу переселения граждан.

За два года до этого — в августе 2020-го — на правовом портале официального сайта мэрии Барнаула появилось постановление «Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома на ул. Профинтерна, 46-а». Это значит, что после переселения всех жильцов, здание будет снесено, а земля использована для нужд города.