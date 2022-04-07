«Дом с привидениями». В историческом центре Барнаула продается старое здание, где мог жить Федор Достоевский

Жилой дом, который выставили на продажу за 25,3 млн рублей, находится на ул. Большая Олонская, 38. Это двухэтажное здание, построенное из дерева в 1930-х годах прошлого века. Горожане считают, что в нем могли поселиться привидения, а по одной из легенд здесь мог стоять дом, где гостил писатель Федор Достоевский.

Федор Достоевский бывал в Барнауле шесть раз и даже хотел переехать в сибирский город. В свою третью поездку знаменитый писатель пробыл в городе не меньше недели. Здесь он оказался, будучи проездом в Кузнецк (ныне Новокузнецк), где намеривался обвенчаться с Марией Исаевой, в которую был страстно влюблен.

Известно, что в Барнауле Достоевский поселился у географа Петра Семенова-Тян-Шанского (правда, тогда он еще не был Тян-Шанским). По некоторым данным, тот квартировался в доме купца Зубова на ул. Большая Олонская, у Сенной площади. Сейчас здесь расположилась автобусная станция Спартак-2.

По одной из версий, писатель и путешественник жили в здании с литерой «38», по другой — с литерой «39». Но если Семенов и Достоевский были в доме купца Зубова, то это конкретный объект, который, судя по кадрам французской кинохроники 1919 года, находился на том месте, где сейчас построен подземный переход к лестнице, ведущей в парк «Нагорный». Узнаваемый конек крыши дома виден в левом нижнем углу кадра.

Скриншот французской кинохроники 1919 года. Youtube.com. № 1 — здание , на месте которого , скорее всего и построили дом на ул. Большая Олонская , 38.

на месте которого скорее всего и построили дом на ул. Большая Олонская 38. № 2 — вероятно крыша дома купца Зубова , перенесенного на пр. Красноармейский , 28.

Дом купца Зубова построили во второй половине XIX века. Много лет он служил в качестве аптеки № 3. Когда вблизи здания начали строить дорогу, его не снесли, а перенесли на один из главных проспектов Барнаула, где тот и пребывает до сих пор. Сложную «перестановку» выполнили в 1980-х годах.

Кстати, после «переезда» здание стало домом для театра кукол «Сказка», а сейчас в нем временно располагается часть экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея.

Правда, облик здания немного изменился. Помимо оригинальных резных наличников на окнах, куда-то пропал шпиль.

Здание на пр. Красноармейский , 28. Google. Карты.

Что касается дома на ул. Большая Олонская, 38, то его более добротный (каменный или кирпичный) предшественник тоже попал в кадр французской кинохроники. Двухэтажное здание с вальмовой крышей стоит практически на том же месте, где в 30-е годы «усадили» деревянного «потомка».

Среди горожан ходят слухи, что в старом жилом доме уже давно «прописались» привидения. А некоторые жители краевой столицы уверены: именно здесь жил Федор Достоевский. Возможно, виной всему путаница, нередко возникающая вокруг исторических объектов краевой столицы.

В Барнауле на ул. Большая Олонская , 38 за 25,3 млн рублей продается старый «дом с привидениями». «Авито».

В любом случае будь дом живым, ему бы наверняка польстила такая слава, как и высокая рыночная оценка. Дом и земельный участок площадью 11 соток стоит 25,3 млн рублей. Высокая цена, скорее всего, продиктована расположением недвижимости — в центре города — и большими перспективами дальнейшего использования. Пока надел пригоден для эксплуатации жилого дома, но в любой момент все может измениться.

Фёдор Михайлович Достоевский. Открытые источники.

К тому же, недвижимость газифицирована. Она находится в исторической части города — рядом с Сереброплавильным заводом, почти у подножья парка «Нагорный» и в шаговой доступности от «старого» рынка и Центрального парка.

Для чего было использовано здание, на месте которого построили деревянный дом, неизвестно. Предположим, что великий русский писатель Федор Достоевский мог не раз прогуливаться мимо его окон.