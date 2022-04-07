«Дом с привидениями». В историческом центре Барнаула продается старое здание, где мог жить Федор Достоевский

Федор Достоевский бывал в Барнауле шесть раз и даже хотел переехать в сибирский город. В свою третью поездку знаменитый писатель пробыл в городе не меньше недели. Здесь он оказался, будучи проездом в Кузнецк (ныне Новокузнецк), где намеривался обвенчаться с Марией Исаевой, в которую был страстно влюблен.
Известно, что в Барнауле Достоевский поселился у географа Петра Семенова-Тян-Шанского (правда, тогда он еще не был Тян-Шанским). По некоторым данным, тот квартировался в доме купца Зубова на ул. Большая Олонская, у Сенной площади. Сейчас здесь расположилась автобусная станция Спартак-2.
По одной из версий, писатель и путешественник жили в здании с литерой «38», по другой — с литерой «39». Но если Семенов и Достоевский были в доме купца Зубова, то это конкретный объект, который, судя по кадрам французской кинохроники 1919 года, находился на том месте, где сейчас построен подземный переход к лестнице, ведущей в парк «Нагорный». Узнаваемый конек крыши дома виден в левом нижнем углу кадра.
- № 1 — здание, на месте которого, скорее всего и построили дом на ул. Большая Олонская, 38.
- № 2 — вероятно крыша дома купца Зубова, перенесенного на пр. Красноармейский, 28.
Дом купца Зубова построили во второй половине XIX века. Много лет он служил в качестве аптеки № 3. Когда вблизи здания начали строить дорогу, его не снесли, а перенесли на один из главных проспектов Барнаула, где тот и пребывает до сих пор. Сложную «перестановку» выполнили в 1980-х годах.
Кстати, после «переезда» здание стало домом для театра кукол «Сказка», а сейчас в нем временно располагается часть экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея.
Правда, облик здания немного изменился. Помимо оригинальных резных наличников на окнах, куда-то пропал шпиль.
Что касается дома на ул. Большая Олонская, 38, то его более добротный (каменный или кирпичный) предшественник тоже попал в кадр французской кинохроники. Двухэтажное здание с вальмовой крышей стоит практически на том же месте, где в 30-е годы «усадили» деревянного «потомка».
Среди горожан ходят слухи, что в старом жилом доме уже давно «прописались» привидения. А некоторые жители краевой столицы уверены: именно здесь жил Федор Достоевский. Возможно, виной всему путаница, нередко возникающая вокруг исторических объектов краевой столицы.
В любом случае будь дом живым, ему бы наверняка польстила такая слава, как и высокая рыночная оценка. Дом и земельный участок площадью 11 соток стоит 25,3 млн рублей. Высокая цена, скорее всего, продиктована расположением недвижимости — в центре города — и большими перспективами дальнейшего использования. Пока надел пригоден для эксплуатации жилого дома, но в любой момент все может измениться.
К тому же, недвижимость газифицирована. Она находится в исторической части города — рядом с Сереброплавильным заводом, почти у подножья парка «Нагорный» и в шаговой доступности от «старого» рынка и Центрального парка.
Для чего было использовано здание, на месте которого построили деревянный дом, неизвестно. Предположим, что великий русский писатель Федор Достоевский мог не раз прогуливаться мимо его окон.