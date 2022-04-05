В Барнауле за 21,5 млн рублей продается «пихтовая» усадьба пятилетней «выдержки»

Усадьба находится по адресу: ул. Научный городок, 58-а. В нее входит дом-сруб площадью 230 кв. м из пихтового кругляка, выполненном в русском стиле. Двухэтажное здание «посажено» на блочно-кирпичный цоколь.
На первом этаже разместились большая комната и уборная, на втором — две спальни и санузел.
В усадебный комплекс также входит отапливаемая баня с мансардой, построенная из того же дерева и в той же стилистике. Здесь же стоит кирпичный гараж, рассчитанный на два автомобиля.
По словам автора объявления на «Авито», все деревянные постройки выстаивались на протяжении пяти лет.
На территории усадьбы высажен плодоносящий сад и пихта. Все это, вместе с постройками, окружено высоким забором и охраняется — участок находится под видеонаблюдением.
В жилом доме есть газ, водоснабжение и канализация.