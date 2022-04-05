В Барнауле за 21,5 млн рублей продается «пихтовая» усадьба пятилетней «выдержки»

Рынок частных домов краевой столицы пополнился предложением о продаже усадьбы в Научном городке. Комплекс возведен в экологически чистом районе Барнаула. Он разместился на участке площадью 17 соток, по соседству с березовой рощей. Недвижимость оценил в 21,5 млн рублей.

В Барнауле за 21,5 млн рублей продается усадьба из пихты.

Усадьба находится по адресу: ул. Научный городок, 58-а. В нее входит дом-сруб площадью 230 кв. м из пихтового кругляка, выполненном в русском стиле. Двухэтажное здание «посажено» на блочно-кирпичный цоколь.

На первом этаже разместились большая комната и уборная, на втором — две спальни и санузел.

В усадебный комплекс также входит отапливаемая баня с мансардой, построенная из того же дерева и в той же стилистике. Здесь же стоит кирпичный гараж, рассчитанный на два автомобиля.

В Барнауле за 21,5 млн рублей продается усадьба из пихты. «Авито».

По словам автора объявления на «Авито», все деревянные постройки выстаивались на протяжении пяти лет.

На территории усадьбы высажен плодоносящий сад и пихта. Все это, вместе с постройками, окружено высоким забором и охраняется — участок находится под видеонаблюдением.

В жилом доме есть газ, водоснабжение и канализация.