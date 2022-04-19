19 апреля
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Недвижимость

Иван Ургант решил продать особняк с прудом на Рублевке

По возвращении из Израиля телеведущий Иван Ургант выставил на продажу рублевский особняк, сообщает «Комсомольская правда».

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
скрин с видео Первого канала

Объявления о продаже особняка Ивана Урганта заметили на сайтах для реализации недвижимости.

Цены от разных риэлторских агентств колеблются от 150 до 160 млн руб., что, по данным издания, в три раза меньше стоимости, по которой телеведущий приобрел его в 2018 году.

Особняк находится в коттеджном поселке Горки-10, расположенном на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе.

Площадь дома составляет более 1000 квадратных метров, а размер всего участка — 160 соток. Дом включает 5 спален, 3 санузла, гостиную с камином, кинотеатр, тренажерный зал, SPA с бассейном и летнюю террасу.

Перед домом расположен пруд.

Плесень

«Если внимательно изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат, холла и закрытого бассейна, выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью», — пишет «КП».

По словам журналистов, главная причина появления плесени в особняке кроется в плохой гидроизоляции цоколя, что позволяет воде из пруда попадать в подвал, пишет Газета.Ru.

В начале марта Иван Ургант уехал из России в Израиль, но к концу месяца вернулся обратно.

Ранее стало известно, когда в эфире появится «Вечерний Ургант».

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