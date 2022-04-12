Стало известно, когда в эфире появится «Вечерний Ургант»

Шоу не появится в эфире до окончания специальной военной операции России на Украине, заявил журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег.
Как ранее сообщалось, программа была закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий.
В феврале шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируют закрывать и пояснили, что выпуски заменили общественно-политическими передачами.
Между тем ведущий Иван Ургант вернулся в Россию. Ранее он вместе с семьей улетал в Израиль, а в сети появились предположения, что он не вернется.
О шоу
«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата Late Night Show («вечернее шоу» — англ.).
В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.