12 апреля
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Жизнь

Стало известно, когда в эфире появится «Вечерний Ургант»

Предварительно стало известно, когда российские телезрители смогут увидеть в эфире Первого канала программу «Вечерний Ургант», сообщает «ФАН».

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
скрин с видео Первого канала

Шоу не появится в эфире до окончания специальной военной операции России на Украине, заявил журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег.

Как ранее сообщалось, программа была закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий.

В феврале шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируют закрывать и пояснили, что выпуски заменили общественно-политическими передачами.

Между тем ведущий Иван Ургант вернулся в Россию. Ранее он вместе с семьей улетал в Израиль, а в сети появились предположения, что он не вернется.

О шоу

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата Late Night Show («вечернее шоу» — англ.).

В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.

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