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Жизнь

Валдис Пельш высказался о смене главного «веселого и находчивого»

Телеведущий и музыкант Валдис Пельш, который может стать одним из временных ведущих КВН, заменяющих заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова, высказался о смене действующего ведущего.

Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Он также рассказал о своей реакции на приглашение и прокомментировал количество кандидатур, пишет «Телепрограмма».

«Речь не идет о смене ведущего», — отметил Пельш.

Музыкант подтвердил, что его кандидатуру рассматривают на проведение одной из игр КВН Высшей лиги.

«Ну, а как тут отреагировать? Когда человек, Александр Масляков-младший, с которым ты давным-давно дружишь, просит тебя подменить Александра Васильевича и провести программу, пока он не выздоровеет», — сказал Пельш.

Он добавил, что каждому из ведущих предложили провести по одной программе. Также музыкант признался, что не в курсе того, почему решили рассматривать так много кандидатур на временную замену Маслякова.

«Это не ко мне. Это либо к Александру Маслякову-младшему, либо к Константину Эрнсту. Я не являюсь функционером канала, человеком, который занимается программированием», — пояснил телеведущий.

Пельш вместе с шоуменами Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом и актером Андреем Бурковским будут вести КВН, пока Масляков болеет, пишет Lenta.ru.

Вместо Маслякова игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» проведут пять других ведущих. Масляков-младший рассказал, что первым телеигру проведет Нагиев, после чего роль ведущего перейдет к Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Фамилию пятой знаменитости он не уточнял.

В прошлом году Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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