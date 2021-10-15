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Жизнь

Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Таким образом, он стал полным кавалером этой награды. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Масляков удостоен ордена «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Александр Масляков является заслуженным деятелем искусств РФ, пишет «Росбалт».

Ранее руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к новому юмористическому телепроекту «Игра», участниками которого стали многие бывшие кавээнщики. Телеведущий раскритиковал шоу, назвав его калькой КВН.

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