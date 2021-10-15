Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Таким образом, он стал полным кавалером этой награды. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Масляков удостоен ордена «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».
Александр Масляков является заслуженным деятелем искусств РФ, пишет «Росбалт».
Ранее руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к новому юмористическому телепроекту «Игра», участниками которого стали многие бывшие кавээнщики. Телеведущий раскритиковал шоу, назвав его калькой КВН.