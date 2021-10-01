Масляков рассказал о своем отношении к новому проекту с экс-кавээнщиками

Телеведущий раскритиковал шоу, назвав его калькой КВН.
«Как раньше говорили: „все вокруг колхозное, все вокруг мое“. Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — отметил Масляков.
По его мнению, обещать победителям шоу 30 млн рублей — аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.
При этом Масляков отметил — пока не посмотрел новый проект, но услышал о нем от знакомых.
Руководитель КВН добавил, что не собирается подавать в суд на создателей «Игры». Масляков объяснил, что этим вопросом должен заниматься Первый канал.
«Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл», — подчеркнул он.
Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября, пишет Lenta.ru.
За приз в размере 30 млн рублей борются команды бывших кавээнщиков и молодых комиков.
Ранее музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал в интервью YouTube-каналу «Бар в большом городе» о шутке про ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова, которую запретили говорить в эфире. Также о цензуре популярного телешоу рассказал Сергей Светлаков. По его словам, «Первый канал» вырезал его шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.