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Масляков рассказал о своем отношении к новому проекту с экс-кавээнщиками

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к новому юмористическому телепроекту «Игра», участниками которого стали многие бывшие кавээнщики, пишет «Комсомольская правда«.

Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Телеведущий раскритиковал шоу, назвав его калькой КВН.

«Как раньше говорили: „все вокруг колхозное, все вокруг мое“. Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — отметил Масляков.

По его мнению, обещать победителям шоу 30 млн рублей — аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.

При этом Масляков отметил — пока не посмотрел новый проект, но услышал о нем от знакомых.

Руководитель КВН добавил, что не собирается подавать в суд на создателей «Игры». Масляков объяснил, что этим вопросом должен заниматься Первый канал.

«Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл», — подчеркнул он.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября, пишет Lenta.ru.

За приз в размере 30 млн рублей борются команды бывших кавээнщиков и молодых комиков.

Ранее музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал в интервью YouTube-каналу «Бар в большом городе» о шутке про ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова, которую запретили говорить в эфире. Также о цензуре популярного телешоу рассказал Сергей Светлаков. По его словам, «Первый канал» вырезал его шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.

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