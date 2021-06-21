Комик Пушной рассказал о шутке, которую запретили в КВН

Музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал в интервью YouTube-каналу «Бар в большом городе» о шутке про ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова, которую запретили говорить в эфире.

Специально для нее участники команды придумали целый номер. Они хотели пошутить о чрезмерной любви бессменного ведущего над дикой природой.

В придуманной ситуации для номера съемочная группа «В мире животных» наносит вред зверям.

«Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты иволга? Яйца надо беречь!» — привел Пушной примеры шуток из номера.

Но ведущий КВН Александр Масляков сказал, что в эфир эту шутку не возьмут, пишет «Лента».

Ранее о цензуре популярного телешоу рассказал Сергей Светлаков. По его словам, «Первый канал» вырезал его шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.