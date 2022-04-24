«Фарфоровая» ванная и портал в небо: чем уникальна элитная «трешка» за 7 млн рублей в центре Барнаула

Очередное эксклюзивное предложение появилось на сайте «Авито». Это трехкомнатная квартира класса «евро» в кирпичном доме бизнес-класса на пр. Социалистический, 54. В ней трехметровые потолки, две изолированные комнаты, просторная гостиная, большой коридор и две гардеробные. Чем еще «трешка» отличается от похожих предложений — в материале altapress.ru.

В Барнауле на пр. Социалистический, 54 за 7 млн рублей продается трехкомнатная квартира с эксклюзивными интерьерами.

Выставленная на продажу квартира находится на верхнем уровне девятиэтажки 2005 года постройки. В этом кроется ее первый плюс. Во-первых, сверху размещается технический этаж, а значит новых владельцев не будут беспокоить соседи сверху. Во-вторых, в потолке одного из помещений установлены мансардные окна, откуда открывается красивый вид на небо.

Вторая особенность — необычная планировка. «Трешка» находится в «башне" — архитектурном акценте на углу пр. Социалистический и ул. Чернышевского. Этим объясняется нестандартная геометрия ряда помещений. Одно из них имеет скругленную форму, другое — форму многоугольника.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры выполнены в современном стиле. Ванная комната и уборная облицованы плиткой алого и белого цвета. Первое впечатление от увиденного: помещения будто фарфоровые.

В Барнауле на пр. Социалистический , 54 за 7 млн рублей продается трехкомнатная квартира с эксклюзивными интерьерами. «Авито».

«В шаговой доступности находятся лучшие школы города, престижные вузы, ведущие торговые центры города, магазины, банки, бассейн, спортивные клубы, поликлиники», — говорится в объявлении.

Вдобавок в доме есть подземная парковка (помимо наземной — во дворе) и гостиница «Алиса», расположенная на первом этаже жилого здания.

Стоимость квартиры составляет 7 млн рублей. Ее можно купить в ипотеку с ежемесячным платежом (в зависти от банка) от 81,7 тыс. рублей до 113,9 тыс. рублей. По словам автора объявления, квартиру готовы обменять на другую недвижимость или продать с использованием гарантийного сертификата.