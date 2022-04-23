В Барнауле по цене виллы в Испании продается «английский» замок с помпезными интерьерами

Особняк площадью 802,9 кв. м, выставленный на продажу, находится в нагорной части Барнаула, неподалеку от горнолыжного комплекса «Авальман». Он построен в поселке «Школа садоводов» на большом участке размером 41 сотка. По словам автора объявления на « Циан », это уникальное место отличается своей красотой и необыкновенной атмосферой.

Снаружи дом похож на уменьшенную копию английского замка, с элементами архитектуры викторианской эпохи. Однако построен он из красного кирпича — обычного для Сибири стенового материала. Фасад фактурный: с арочными окнами, рустами, карнизами, капителями, балкончиками и т. д. В дом ведет большая «дубовая» дверь.

В доме четыре этажа. Внутреннее убранство представляет собой эклектику. Интерьеры сформированы из смеси разных стилей: классики, барокко, ампира, венецианского. От каждого взята самая яркая и помпезная черта. Для оформления помещений владельцы использовали мрамор, дерево, возможно, гипс (для создания лепнины) и плотный текстиль.

В нагорной части Барнаула продается большой особняк , похожий на английский замок. «Циан». В нагорной части Барнаула продается большой особняк , похожий на английский замок. «Циан». В нагорной части Барнаула продается большой особняк , похожий на английский замок. «Циан».

«Вы будете приятно удивлены красотой и особенной атмосферой этого места. Дом находится в 10 минутах езды от центра города», — говорится на сайте.

Коттедж выставлен на продажу за 60 млн рублей, или 74,7 тыс. рублей за кв. м. Примерно за те же деньги (60,3 млн рублей) сегодня можно купить строящийся двухэтажный дом в Испании (Барселона) площадью не менее 120 кв. м.