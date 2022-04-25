Съем в большом городе. Топ-5 самых дорогих квартир Барнаула для расчетливых арендаторов с высокими запросами

Рынок арендного жилья в крупных российских городах вырос на 50%, отмечают аналитики . Эксперты предполагают: одна из причин — увеличение ставок по ипотекам, которая варьирует от 16,9% до 23,8%. Арендовать жилье пока дешевле, чем покупать в ипотеку. Мы пролистали самые дорогие предложения и подготовили рейтинг наиболее интересных съемных квартир для обеспеченных и претенциозных арендаторов.

Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы, 53, которую сдают за 50 тыс. рублей.

5 место. Современное барокко рядом с «Лесной сказкой»

В спальном районе Барнаула сдается двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м и индивидуальным входом. Арендаторам она обойдется в 40 тыс. рублей в месяц.

Двухкомнатная квартира на ул. Новгородская , 34 , которую сдают за 40 млн рублей. «Авито».

Она находится на ул. Новгородская, 34, неподалеку от парка им. Ленина и Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

За эти деньги владельцы предлагают эксклюзивный интерьер, современную мебель, технику, посуду и постельное белье.

Единственное ограничение — в семье не должно быть домашних животных.

В этом же доме продается эклектичная «двушка» за 7 млн рублей. Если купить ее в ипотеку, то каждый месяц придется выплачивать сумму в пределах 81,7−113,9 тыс. рублей.

4 место. «Золотой» шик в историческом центре

«Трешка» с «золотой» гостиной и спальней с павлиньими перьями на стене на пр. Комсомольский , 45-а за 45 тыс. рублей в месяц. «Авито».

«Трешка» с «золотой» гостиной и спальней с павлиньими перьями на стене владельцы готовы сдать на длительный срок семье с детьми, но без животных. Ежемесячный платеж составит 45 тыс. рублей в месяц. Она находится на пр. Комсомольский, 45-а.

Квартира полностью меблирована. Из бытовой техники: три телевизора, плита, холодильник, водонагреватель, стиральная машина. «Трешка» площадью 115 кв. м разделена на гардеробную, две изолированные и одну совмещенную с кухней комнаты. В квартире — два санузла.

Неподалеку от «трешки» продается похожая квартира. Ее цена — 16 млн рублей. Ипотечный платеж — от 186,8 тыс. рублей до 256,2 тыс. рублей.

3 место. Уютная функциональность нестандартной планировки

«Трешка» в ЖК «Анастасия» за 49 тыс. рублей в месяц. «Авито».

Среднее среди самых дорогих предложений находится в ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111. Это трехкомнатная квартира площадью 103 кв. м за 49 тыс. рублей в месяц.

Дом монолитно-каркасный с охраняемой территорией, детской площадкой, многоуровневым подземным паркингом и консьержем в подъезде.

В квартире современная «веерная» планировка, функциональный и современный интерьер, наполненный домашним уютом. Здесь есть большая кухня-гостиная, спальня, детская, гардеробная и прихожая со шкафом-купе.

«Квартира в отличном состоянии, полностью укомплектована», — пишет автор объявления.

В Центральном районе за 8,9 млн рублей продается похожая квартира. В случае покупки недвижимости в ипотеку, новому владельцу придется ежемесячно выкладывать банку от 103,8 тыс. рублей до 142,5 тыс. рублей.

2 место. Французская романтика спального района

Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы , 53 , которую сдают за 50 тыс. рублей. «Авито».

За 50 тыс. рублей можно снять современную «двушку» в Индустриальном районе. Она находится в панельном доме «Жилищной инициативы» 2017 года постройки на ул. 65 лет Победы, 53.

В квартире площадью 50 кв. м сделан эксклюзивный ремонт. Интерьер эклектичный. В нем прекрасно уживаются итальянский и современный стили, приправленные романтичными французскими нотами.

Автор объявления на «Авито» немногословен.

«Есть абсолютно все для проживания», — сказано в тексте.

Известно, что «двушка» оборудована необходимой техникой и обставлена современной мебелью.

На сайте недвижимости есть предложение со схожими характеристиками. Это двухкомнатная квартира в ЖК «Времена года». Ее стоимость составляет 5,7 млн рублей. Ежемесячный платеж за ипотеку — от 66,5 тыс. рублей до 92,7 тыс. рублей.

1 место. Уютный ренессанс среди сосен

Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракет , 69 Л к4 за 60 тыс. рублей в месяц. «Авито».

Первое место досталось трехкомнатной квартире на Змеиногорском тракте, 69 Л к4. Она обойдется арендаторам в 60 тыс. рублей.

«Трешка» находится на втором этаже элитной многоэтажки в квартале с закрытой территорией, шлагбаумом, детской площадкой и обширной парковкой. В единственном подъезде на 20 квартир сидит консьерж.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Интерьер можно отнести к современной вариации на тему ренессанса. На площади 130 кв. м нашлось место для двух спален, гостиной, ванной и двух лоджий. Высота потолков — 3 м. Недвижимость укомплектована мебелью и техникой.

Владельцы готовы сдать элитные квадратные метры арендаторам без вредных привычек с детьми, но без животных.

Подобную недвижимость в Барнауле пока можно купить за 18 млн рублей. Ипотечный платеж составит от 219,4 тыс. рублей 300,9 тыс. рублей.