25 апреля
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Недвижимость

Съем в большом городе. Топ-5 самых дорогих квартир Барнаула для расчетливых арендаторов с высокими запросами

Рынок арендного жилья в крупных российских городах вырос на 50%, отмечают аналитики. Эксперты предполагают: одна из причин — увеличение ставок по ипотекам, которая варьирует от 16,9% до 23,8%. Арендовать жилье пока дешевле, чем покупать в ипотеку. Мы пролистали самые дорогие предложения и подготовили рейтинг наиболее интересных съемных квартир для обеспеченных и претенциозных арендаторов.

Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы, 53, которую сдают за 50 тыс. рублей.
Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы, 53, которую сдают за 50 тыс. рублей.
"Авито".

5 место. Современное барокко рядом с «Лесной сказкой»

В спальном районе Барнаула сдается двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м и индивидуальным входом. Арендаторам она обойдется в 40 тыс. рублей в месяц.

Двухкомнатная квартира на ул. Новгородская, 34, которую сдают за 40 млн рублей.
Двухкомнатная квартира на ул. Новгородская, 34, которую сдают за 40 млн рублей.
«Авито».

Она находится на ул. Новгородская, 34, неподалеку от парка им. Ленина и Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

За эти деньги владельцы предлагают эксклюзивный интерьер, современную мебель, технику, посуду и постельное белье.

Единственное ограничение — в семье не должно быть домашних животных.

В этом же доме продается эклектичная «двушка» за 7 млн рублей. Если купить ее в ипотеку, то каждый месяц придется выплачивать сумму в пределах 81,7−113,9 тыс. рублей.

4 место. «Золотой» шик в историческом центре

«Трешка» с «золотой» гостиной и спальней с павлиньими перьями на стене на пр. Комсомольский, 45-а за 45 тыс. рублей в месяц.
«Трешка» с «золотой» гостиной и спальней с павлиньими перьями на стене на пр. Комсомольский, 45-а за 45 тыс. рублей в месяц.
«Авито».

«Трешка» с «золотой» гостиной и спальней с павлиньими перьями на стене владельцы готовы сдать на длительный срок семье с детьми, но без животных. Ежемесячный платеж составит 45 тыс. рублей в месяц. Она находится на пр. Комсомольский, 45-а.

Квартира полностью меблирована. Из бытовой техники: три телевизора, плита, холодильник, водонагреватель, стиральная машина. «Трешка» площадью 115 кв. м разделена на гардеробную, две изолированные и одну совмещенную с кухней комнаты. В квартире — два санузла.

Неподалеку от «трешки» продается похожая квартира. Ее цена — 16 млн рублей. Ипотечный платеж — от 186,8 тыс. рублей до 256,2 тыс. рублей.

3 место. Уютная функциональность нестандартной планировки

&quot;Трешка&quot; в ЖК &quot;Анастасия&quot; за 49 тыс. рублей в месяц.
«Трешка» в ЖК «Анастасия» за 49 тыс. рублей в месяц.
«Авито».

Среднее среди самых дорогих предложений находится в ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111. Это трехкомнатная квартира площадью 103 кв. м за 49 тыс. рублей в месяц.

Дом монолитно-каркасный с охраняемой территорией, детской площадкой, многоуровневым подземным паркингом и консьержем в подъезде.

В квартире современная «веерная» планировка, функциональный и современный интерьер, наполненный домашним уютом. Здесь есть большая кухня-гостиная, спальня, детская, гардеробная и прихожая со шкафом-купе.

«Квартира в отличном состоянии, полностью укомплектована», — пишет автор объявления.

В Центральном районе за 8,9 млн рублей продается похожая квартира. В случае покупки недвижимости в ипотеку, новому владельцу придется ежемесячно выкладывать банку от 103,8 тыс. рублей до 142,5 тыс. рублей.

2 место. Французская романтика спального района

Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы, 53, которую сдают за 50 тыс. рублей.
Современная «двушка» на ул. 65 лет Победы, 53, которую сдают за 50 тыс. рублей.
«Авито».

За 50 тыс. рублей можно снять современную «двушку» в Индустриальном районе. Она находится в панельном доме «Жилищной инициативы» 2017 года постройки на ул. 65 лет Победы, 53.

В квартире площадью 50 кв. м сделан эксклюзивный ремонт. Интерьер эклектичный. В нем прекрасно уживаются итальянский и современный стили, приправленные романтичными французскими нотами.

Автор объявления на «Авито» немногословен.

«Есть абсолютно все для проживания», — сказано в тексте.

Известно, что «двушка» оборудована необходимой техникой и обставлена современной мебелью.

На сайте недвижимости есть предложение со схожими характеристиками. Это двухкомнатная квартира в ЖК «Времена года». Ее стоимость составляет 5,7 млн рублей. Ежемесячный платеж за ипотеку — от 66,5 тыс. рублей до 92,7 тыс. рублей.

1 место. Уютный ренессанс среди сосен

Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракет, 69 Л к4 за 60 тыс. рублей в месяц.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракет, 69 Л к4 за 60 тыс. рублей в месяц.
«Авито».

Первое место досталось трехкомнатной квартире на Змеиногорском тракте, 69 Л к4. Она обойдется арендаторам в 60 тыс. рублей.

«Трешка» находится на втором этаже элитной многоэтажки в квартале с закрытой территорией, шлагбаумом, детской площадкой и обширной парковкой. В единственном подъезде на 20 квартир сидит консьерж.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Интерьер можно отнести к современной вариации на тему ренессанса. На площади 130 кв. м нашлось место для двух спален, гостиной, ванной и двух лоджий. Высота потолков — 3 м. Недвижимость укомплектована мебелью и техникой.

Владельцы готовы сдать элитные квадратные метры арендаторам без вредных привычек с детьми, но без животных.

Подобную недвижимость в Барнауле пока можно купить за 18 млн рублей. Ипотечный платеж составит от 219,4 тыс. рублей 300,9 тыс. рублей.

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