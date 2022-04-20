Шоковая «заморозка». Куда «катится» рынок недвижимости Барнаула и что станет с ценами на жилье

События последних месяцев разделили жизнь барнаульского рынка недвижимости на «до» и «после». Шок от происходящего в стране и мире постепенно проходит, но все еще ощутимо бьет по нервам игроков. На этом фоне постепенно проявляются неоднозначные параллели и вырисовываются новые тренды. О происходящем на рынке жилья, свежих тенденциях и осторожных прогнозах на круглом столе рассказал директор риэлторского агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Мартовские встряски

Дмитрий Дворядкин отметил, что за полтора месяца «жилой квадрат» в новостройках Барнаула подорожал в среднем на 13−15%. С марта по февраль цены взлетели с 75 тыс. рублей до почти 85 тыс. рублей.

Эксперт связывает это с увеличением ключевой ставки Центробанка до 20% (после чего он был снижен до 17%), шоковым состоянием игроков рынка и такими процессами, как удорожание стройматериалов.

Риэлтор напомнил: сразу после событий 24 февраля люди начали раскупать все. Но активная фаза длилась недолго, сменившись стагнацией. Из-за взлетевших ставок по ипотекам, даже льготным, рынок практически встал.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

«Несколько дней мы наблюдали приостановку выдачи ипотек, но сделки все равно заключались. В основном, это были клиенты, которые зашли в сделки до событий конца февраля», — рассказал Дворядкин.

Пик ажиотажного спроса на квартиры в новостройках пришелся на конец марта, когда ставка по ипотеке с господдержкой еще не поднялась.

«Люди ринулись покупать жилье. В связи с этим застройщики стали вести себя довольно интересно. Квартиры в новых ЖК „выбрасывались“ на рынок одномоментно и в нерабочее время. Например, в 12 часов ночи, или в выходные. Но и в этом случае жилье бронировали за считанные минуты. За март на рынок вышло три жилых комплекса, ждем в ближайшее время еще несколько, а также выведение в продажу квартир из резервов застройщиков», — рассказал Дворядкин.

«Рынок обрушился»

В апреле, когда ипотека с господдержкой подорожала в два раза, продажи резко замедлились, отмечает риэлтор.

По оценкам специалистов «Династии 24», в это время выдача ипотек снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 90%.

Ипотека. unsplash.com.

«Рынок обрушился. Нервозности добавили банки. Например, одна из крупных финансовых организаций в одночасье отказала людям, которым вот-вот должны были выдать ипотеку по уже согласованным сделкам. Потом банк отменил своей решение, но для многих покупателей момент был упущен, и сделки сорвались. Поэтому я оцениваю ситуацию, как критическую», — заметил Дворядкин.

Вдобавок в марте резко снизилось предложение с 2,9 тыс. до 2 тыс. квартир. Кто-то успел реализовать свою недвижимость, а кто-то попросту снял жилье с продажи.

Эксперт подчеркнул, что для Барнаула это исторически мало.

Постепенно все вернулось на круги своя, но в любой момент рынок может «перекосить» в другую сторону. Дмитрий Дворядкин отметил, что судя по ситуации на вторичном рынке жилья Москвы, может произойти затоваривание рынка. В столице уже достигнут рекорд последних трех лет.

На круглом столе , посвященном острым вопросам в строительной сфере и рынка недвижимости. Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

«По всей видимости, с учетом по-прежнему высокой ставки по ипотеке — порядка 17% - скоро это дойдет до нас. Значит, цены перестанут расти и даже могут пойти вниз, так как спрос очевидно ниже возросшего предложения», — рассказал спикер.

«Замороженный» спрос

Кроме того, сейчас прослеживается параллель с 2015—2016 годами, когда ключевая ставка резко выросла до 17%, и продажи жилья замедлились.

Как правило, рынок недвижимости Барнаула ежедневно пополняется 50 квартирами. Обычно все распродается за месяц. Сейчас же жилье на вторичном рынке «висит» дольше, а с учетом пониженного спроса данный период может значительно увеличиться.

При этом собственники и рады бы продать квартиру, но потенциальные покупатели заняли выжидающую позицию.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.

«Замедление рынка „вторички“ напрямую влияет и на „первичку“. Многие сделки по покупке новостроек завязаны на продаже старого жилья, которое есть у покупателя и порой доля таких сделок доходит до 50% от их общей массы по новостройкам», — отметил Дворядкин.

Эксперт поделился прогнозом. Риэлторы ожидают, что начнется снижение стоимости крупногабаритного жилья (от трех комнат и больше), так как на маленькие квартиры всегда был более повышенный спрос. Поэтому разница в цене между маленькими и большими квартирами возможно будет постепенно снижаться.

Дворядкин также отметил, что в Барнауле начал расти спрос на частные дома. Причина — возможность приобрести такое жилье по льготной ставке в 5,1% по программе «Семейная ипотека». Ожидаются и новые лимиты по «Сельской ипотеке» под 3%.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.

Ситуация на рынке недвижимости пока полна неопределенности. Но прогнозы неутешительные.