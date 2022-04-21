Неубедительная «избушка». Что стало со скандальным участком в Санникове, ускользнувшим от многодетной семьи

История с участком земли в селе Санниково, не доставшемся многодетной семье Анны Персиковой, вероятно получила продолжение. На сайте Новоалтайского городского суда появилось решение о признании сделки купли-продажи участка с идентичными характеристиками недействительной. Ранее муниципалитет отдал участок частному лицу в аренду, а потом и в собственность. Год назад в законности сделки засомневалась сначала Персикова, проигравшая аукцион, а потом и прокуратура. В земельной «магии» разбирался altapress.ru.

История годовой давности

Об участке земли на ул. Веселой, 11 в Санникове altapress.ru писал летом прошлого года. Тогда в редакцию обратилась мать троих детей Анна Персикова. Женщина рассказала: ее семья безуспешно пыталась получить от администрации Первомайского района причитающийся «многодетникам» участок, но встретила массу препятствий. Вдобавок цены на отдельные наделы в селе начали резко расти. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Напомним, пять лет назад семья Анны Персиковой подала заявку на получение земельного участка для строительства дома. Данная мера законодательно закреплена в России за всеми многодетными семьями. Очередь продвигалась медленно — в 2020-м Персикова была на 191 месте.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

Опередить «соперников» можно было, только самостоятельно отыскав подходящий участок. Что и сделала наша собеседница. Как рассказала Анна, ее муж — Максим Судос — постоянно мониторил кадастровую карту, пока не нашел то, что нужно. Это был участок напротив их дома — на ул. Веселой, 11.

Но на дворе был апрель 2020 года, и страну захлестнула первая волна пандемии.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

«В какой-то мере мы стали заложниками ограничительных мер. К этому моменту государственные организации начали уходить на дистант, и нам ничего не оставалось, как вступить в переписку с администрацией Первомайского района. Я выслала заявление на получение найденного участка на улице Веселой. На тот момент он был еще свободен», — рассказала год назад многодетная мать.

В 30 раз дороже

В конце апреля о своем желании оформить участок в аренду (это подтверждает ответ администрации муниципалитета) заявили несколько человек, не входящих ни в одну из льготных категорий. Поэтому надел нельзя было просто так отдавать даже «многодетникам». Согласно Земельному кодексу, его следовало разыграть на аукционе среди всех претендентов.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Начальная стоимость аренды составила 27,7 тыс. рублей. Анна вместе с мужем решили: сумма подъемная, нужно участвовать. Сказано — сделано. Но в ходе торгов на повышение участники взвинтили ставки до более, чем 900 тыс. рублей в год.

Отметим: надел, где многодетная семья уже арендовала землю за свой счет и построила дом, обходился им сначала в 5 тыс. рублей в год, а потом и вовсе упал до 2,5 тыс. рублей. Подчеркнем: недвижимость находится прямо напротив участка на ул. Веселой, 11.

Заявление в суд о признании торгов недействительными ситуацию не изменило. Региональное управление имущественных отношений подтвердило обоснованность отказа многодетной семье в предоставлении участка, прокуратура тоже не усмотрела в действиях чиновников никакого злого умысла.

«Как такое возможно?»

После аукциона победитель торгов, предложивший самую большую ставку в 900 с лишним тыс. рублей, начал стройку. Он соорудил на арендованной земле «нечто из деревянных столбиков и фанеры», как описала строение Анна Персикова.

«Избушка», построенная на ул. Веселая , 11. Анна Зайкова. «Избушка», построенная на ул. Веселая , 11. Анна Зайкова. «Избушка», построенная на ул. Веселая , 11. Анна Зайкова.

Спустя какое-то время на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже участка на ул. Веселой, 11. Сегодня оно имеет статус «снято с публикации». Позвонив по указанному телефону, Анна выяснила, что надел уже оформлен в собственность и ждет нового хозяина. Факт подтверждают данные публичной кадастровой карты.

В воздухе повис вопрос: как такое возможно?

Юрист Виктория Серова (специализируется на правовых отношениях, связанных с недвижимостью) пояснила нам: арендованную землю можно выкупить без торгов и оформить на себя только при наличии капитального строения со 100-процентной готовностью. По-хорошему, ее должны проверять на месте сотрудники муниципалитета. Работники БТИ лишь фиксируют то, что находится на участке с указанием характеристик, размеров и т. д.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

Даже построив собственный настоящий дом, многодетные супруги на себе испытали всю тяжесть процедуры узаконивания жилого здания. Это не так-то просто. Но на ул. Веселой, 11, кроме странного сооружения площадью около 3 кв. м с крышей из профлиста, других объектов не было. В этом корреспонденты altapress.ru убедились, съездив прошлым летом на место. Получается, что «будка» и была тем самым строением для оформления земли в собственность.

В дело вступает прокурор

Повисший в воздухе вопрос переадресовали в прокуратуру в виде жалобы. В ней Анна Персикова изложила все собранные факты о движениях вокруг участка. Начались проверки.

Спустя почти год, 4 апреля, на сайте Новоалтайского городского суда было опубликовано решение о признании договора купли-продажи между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района и неким гражданином недействительным.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

К сожалению, в распоряжении редакции есть лишь решение, выставленное на официальном сайте суда. В данном варианте не указываются имена участников процесса и точная информация о предмете спора. Корреспонденты altapress.ru отправили запрос в городской суд Новоалтайска с просьбой уточнить, о каком же участке говорится в решении. Ответ пока не пришел.

Анна Персикова уверена, что в документе сказано именно про участок на ул. Веселой, 11 в селе Санниково. Именно о нем она написала в обращении в прокуратуру. В ведомстве женщине подтвердили, что по данному факту началась проверка. Вдобавок в тексте решения есть данные, указывающие на то, что судья рассматривал вопрос законности приобретения искомого надела на ул. Веселой.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

Во-первых, спорный участок имеет площадь 1214 кв. м, что полностью соответствует размеру надела, за который боролась Анна Персикова. Информацию подтверждают данные публичной кадастровой карты. Во-вторых, в тексте решения говорится о хозпостройке площадью 2,7 кв. м (что соответствует размеру строения, которое мы увидели на участке).

«Избушка» из гипсокартона

В феврале текущего года судья рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Первомайского района в интересах неопределенного круга лиц к Олегу Беззубенко, Сергею Попкову и комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района (ответчики указаны в делопроизводстве суда — Прим. ред.) о признании двух договоров купли-продажи земельного участка недействительными.

«Избушка», построенная на ул. Веселая , 11. Анна Зайкова.

В обоснование требований указано, что прокуратурой проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства при предоставлении некоего земельного участка площадью 1214 кв. м. Ранее он принадлежал администрации, но был отдан в аренду сроком на 20 лет в частые руки. После чего арендатор оформил надел в собственность, заручившись наличием объекта недвижимости, который в документах значится как «Хозпостройка».

Далее хозяин участка подписал с профильным комитетом договор купли-продажи, оплатив 60% от кадастровой стоимости недвижимости.

А что суд?

Как сказано в решении, право собственности не должны были регистрировать, так как хозпостройка является временным сооружением и не относится к объектам капитального строительства.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Но человек, претендующий на участок, предоставил в регистрационный орган не только заявление, но и декларацию об объекте недвижимости, схемы планировочного решения земельного участка, а также уведомления о планируемом возведении объекта индивидуального жилищного строительства и соответствии нормативам всех параметров.

Однако прокурор выяснил, что «избушка» представляет собой не совсем то, о чем заявлял владелец. Это сооружение прямоугольной формы из гипсокартона, кровли из профнастила и бетонного фундамента. На момент прокурорской проверки он был наполовину разрушен.

«Работы по сооружению капитального фундамента не проведены, отсутствует неразрывная связь конструктивных элементов объекта с землей, ввиду чего строение не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью», — говорится в судебных документах.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

Это не помешало владельцу, выигравшему аукцион, впоследствии продать «избушку» вместе с участком за 500 тыс. рублей. Прокурор же посчитал оба договора недействительными. Новый хозяин недвижимости благополучно зарегистрировал свое право в Росреестре, после чего снес строение и снял его с кадастрового учета. И все бы ничего, если бы не прокурорская проверка.

В итоге гипсокартонная избушка без «ножек» (без нормального фундамента) стала камнем преткновения. Именно она выступила основанием для оформления земельного участка в собственность победителя аукциона. После чего последовала смена владельца.

На сегодняшний день Новоалтайский городской суд решил признать недействительными договоры купли-продажи между комитетом и первым владельцем, а также первым владельцем и лицом, купившим недвижимость.

Окрестности земельного участка на ул. Веселая , 11 в селе Санниково. Июль 2021 года. Анна Зайкова.

Пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайском краевом суде.

Анна Персикова считает итоги суда восстановлением справедливости и надеется, что Фемида разберется в вопросах с еще пятью участками в Санникове, где тоже не все так просто и прозрачно. Мы будем следить за развитием ситуации.