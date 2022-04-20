В Барнауле всего за рубль продают гараж с серебристыми «боками»

Металлический гараж готовы продать в краевой столице за символический рубль. Объявление об этом накануне появилось на сайте « Авито ». В тексте сказано, что «дом» для автомобиля в отличном состоянии.

На портале сказано, что продажей металлических боксов занимается сибирская компания с «гаражным» названием. «Пристанище» для машины можно заказать на официальном сайте организации, но судя по всему далеко не за такую смешную цену, как указано в объявлении.

Возможно, заниженная стоимость металлического гаража была выставлена для привлечения потенциальных клиентов.

Тем не менее, формально объявление о продаже этого гаража стало для барнаульских покупателей самым дешевым предложением в данной категории.