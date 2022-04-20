20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В Барнауле всего за рубль продают гараж с серебристыми «боками»

Металлический гараж готовы продать в краевой столице за символический рубль. Объявление об этом накануне появилось на сайте «Авито». В тексте сказано, что «дом» для автомобиля в отличном состоянии.

Металлический гараж, который продается за 1 рубль.
Металлический гараж, который продается за 1 рубль.
"Авито".

На портале сказано, что продажей металлических боксов занимается сибирская компания с «гаражным» названием. «Пристанище» для машины можно заказать на официальном сайте организации, но судя по всему далеко не за такую смешную цену, как указано в объявлении.

Возможно, заниженная стоимость металлического гаража была выставлена для привлечения потенциальных клиентов.

Тем не менее, формально объявление о продаже этого гаража стало для барнаульских покупателей самым дешевым предложением в данной категории.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость