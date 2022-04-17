17 апреля
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Автоновости

Европейцам посоветовали реже тормозить, чтобы экономить на бензине

В Ирландии автомобилистам посоветовали экономить бензин, чтобы снизить финансовую нагрузку в условиях топливного кризиса, сообщает телеканал 360 со ссылкой на блог компании АА.

Машина. Водители. Мужчина и женщина.
Машина. Водители. Мужчина и женщина.
profitgate.ru.

Водителям порекомендовали заранее составлять план маршрута, чтобы меньше тормозить и предотвратить увеличенный расход топлива.

«Вы можете не нажимать на педаль тормоза совсем, аккуратно двигаясь по полосам и медленно остановиться перед перекрестком или светофором», — говорится в сообщении.

Также водителям посоветовали не включать кондиционер и избавиться от тяжелых вещей в багажнике автомобиля.

«Вы также отказаться от использования машины вовсе. Ходите пешком или ездите на велосипеде для коротких поездок и как можно чаще пользуйтесь общественным транспортом», — указали в компании АА.

Ранее в Европе водителям предложили медленнее ездить для экономии каждой капли топлива.

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