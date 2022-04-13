13 апреля
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Экономика

Жители Британии поняли, что значит выбирать между едой и оплатой счетов

Растущие счета за электроэнергию и рост цен привели жителей Британии «к краю пропасти», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

Глашатай. Эта профессия умерла раньше XX века. Но в Британии у королевской семьи глашатаи есть до сих пор.
Глашатай. Эта профессия умерла раньше XX века. Но в Британии у королевской семьи глашатаи есть до сих пор.
опубликовано на obratnosssr.ru/

«Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые мы уже наблюдаем, а также нашей способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы», — говорится в письме британской «Независимой сети продовольственной помощи» премьеру Борису Джонсону.

Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил заявила газете, что это «худшая нищета», которую она видела за 30 лет.

«Люди приходят к нам в слезах и говорят: „Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей“», — рассказала она.

По ее словам, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объемы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение.

Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О’Брайен сообщил изданию, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы: «Мы видим семьи, живущие в одной комнате, чтобы согреться, потому что они не могут позволить себе включить отопление».

Представители благотворительной организации Citizens Advice рассказали, что некоторые родители кутаются в одеяла и вручную стирают одежду, потому что не могут позволить себе включить стиральную машину.

Напомним, Британия ввела санкции против России. В результате в стране начались экономические проблемы: повысились цены на еду и топливо, выросли тарифы, инфляция стала рекордной за 30 лет.

Ранее сообщили, что инфляция в Германии в марте обновила рекорд 30-летней давности.

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