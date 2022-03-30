Инфляция в Германии в марте обновила рекорд 30-летней давности

В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное статбюро страны (Destatis).

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.

«Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года — показатель тогда составлял 6,2%", — уточнили аналитики.

Потребительские цены за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% с 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.

В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 6,3%, месячную — 1,6%.

Напомним, в России за три недели марта цены на продукты выросли на 6,2%.