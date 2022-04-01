Жители Германии из-за эмбарго на газ и нефть из России узнают, что такое нужда и нищета

Ченчер отметил, что введение эмбарго нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил политик беседе с ZDF.