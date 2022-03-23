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Экономика

Путин переведет в рубли расчеты за поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил о решении в кратчайшие сроки перевести в рубли расчеты за поставки газа в Европу, сообщает RT.

Газ.
Газ.
Источник: Дмитрий Кудрявцев

Об отказе от определенных валют Путин сообщил на совещании с членами правительства РФ.

«Поставлять наши товары и в ЕС, в США, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла, поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал президент.

По его словам, доллар и евро — это «скомпрометировавшие себя валюты». Также речь идет о других валютах.

Ранее сообщили, что в Китае подготавливают точку отсчета для «обрушения» доллара.

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