24 марта
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Экономика

Почему и зачем Россия переведет расчеты за газ в рубли

  1. Как покупатели будут оплачивать российский газ?
  2. Перейти к оплате газа в рублях можно быстро?
  3. Где иностранцы будут брать рубли для покупки газа?
  4. Газ за валюту или рубли: в чем разница для России?
  5. Перспектива: что будет с курсом рубля?
  6. Новая мера нужна, чтобы интернационализировать рубль?
  7. Продавать газ «по-новому»: что это значит для «Газпрома»?
  8. Сейчас газ в Европу поставляют без перебоев?
  9. Сколько газа продает Россия?
  10. А расчеты за нефть тоже переведут в рубли?
  11. Ценообразование на газ изменится?

Россия переводит расчеты за газ в рубли. Это касается поставок в недружественные страны, объявил президент Владимир Путин. Какие последствия могут быть у этого решения и почему торговать нефтью за валюту стало «ненадежно» — в нашем разборе.

1
Как покупатели будут оплачивать российский газ?

Как сообщает РБК, Путин поручил «Газпрому» изменить валюту в контрактах, по которым платят покупатели из недружественных стран. Это значит, что переход на рубли затронет только трубопроводные поставки газа.

2
Перейти к оплате газа в рублях можно быстро?

Нет, экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов сомневается, что перейти в рублевые расчеты за газ можно оперативно.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
3
Где иностранцы будут брать рубли для покупки газа?

По словам Владимира Путина, иностранные покупатели смогут свободно продавать валюту и получать рубли на внутреннем рынке России. Глава поручил ЦБ и правительству в ближайшую неделю определить, как будут совершаться такие операции.

4
Газ за валюту или рубли: в чем разница для России?

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец уверена, что для экономики почти нет разницы: принимает «Газпром» валюту напрямую за экспорт или получает рубли. Так что объявленная мера «имеет прямое отношение к поддержке рубля».

5
Перспектива: что будет с курсом рубля?

Решение продавать газ не за валюту вряд ли повлияет на курс рубля, считает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Только на новостях о нововведении национальная валюта укрепилась. Хотя, подчеркивает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», значительного укрепления не будет, и курс рубля все равно продолжит колебаться в районе 100 рублей за доллар.

«В краткосрочной перспективе это может временно укрепить курс, но в долгосрочной — валютное предложение „Газпрома“ уйдет с биржи, что, напротив, приведет к ослаблению рубля», — добавил бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.

6
Новая мера нужна, чтобы интернационализировать рубль?

Согласно статистике ЦБ, за девять месяцев 2021 года 27% всех перечислений из России в Евросоюз пришлись на рубли. Поэтому одним из политических интересов может быть «принуждение» к интернационализации рубля, рассуждает Донец.

Газ.
Газ.
altairegion22.ru
7
Продавать газ «по-новому»: что это значит для «Газпрома»?

Для «Газпрома» «новая схема оплаты» не будет означать полное прекращение выручки в валюте, потому что за рубли газ хотят продавать только недружественным странам.

8
Сейчас газ в Европу поставляют без перебоев?

Да, сейчас поставки трубопроводного газа из России в Европу идут без перебоев, уточнили в S&P Global Platts.

9
Сколько газа продает Россия?

Газовый экспорт составляет примерно 10−15% от общего объема углеводородного экспорта. Так, основная доля поставок приходится на нефть.

Газ.
Газ.
СС0

По оценке Центробанка, за 2021 год «Газпром» продал трубопроводного газа за границу на 54,2 млрд долларов.
Как отмечает издание, страны, не признанные недружественными (Турция, Беларусь и Китай) купили примерно на 11 млрд долларов. А вот общий объем поставок в недружественные государства достигает около 43 млрд долларов.

10
А расчеты за нефть тоже переведут в рубли?

Нет, расчеты за нефть не переведут в рубли. Пока речи об этом не идет.

11
Ценообразование на газ изменится?

Скорее всего, механизм ценообразования на газ из России останется прежним, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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