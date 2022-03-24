Почему и зачем Россия переведет расчеты за газ в рубли

Как сообщает РБК, Путин поручил «Газпрому» изменить валюту в контрактах, по которым платят покупатели из недружественных стран. Это значит, что переход на рубли затронет только трубопроводные поставки газа.
Нет, экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов сомневается, что перейти в рублевые расчеты за газ можно оперативно.
По словам Владимира Путина, иностранные покупатели смогут свободно продавать валюту и получать рубли на внутреннем рынке России. Глава поручил ЦБ и правительству в ближайшую неделю определить, как будут совершаться такие операции.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец уверена, что для экономики почти нет разницы: принимает «Газпром» валюту напрямую за экспорт или получает рубли. Так что объявленная мера «имеет прямое отношение к поддержке рубля».
Решение продавать газ не за валюту вряд ли повлияет на курс рубля, считает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
Только на новостях о нововведении национальная валюта укрепилась. Хотя, подчеркивает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», значительного укрепления не будет, и курс рубля все равно продолжит колебаться в районе 100 рублей за доллар.
«В краткосрочной перспективе это может временно укрепить курс, но в долгосрочной — валютное предложение „Газпрома“ уйдет с биржи, что, напротив, приведет к ослаблению рубля», — добавил бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.
Согласно статистике ЦБ, за девять месяцев 2021 года 27% всех перечислений из России в Евросоюз пришлись на рубли. Поэтому одним из политических интересов может быть «принуждение» к интернационализации рубля, рассуждает Донец.
Для «Газпрома» «новая схема оплаты» не будет означать полное прекращение выручки в валюте, потому что за рубли газ хотят продавать только недружественным странам.
Да, сейчас поставки трубопроводного газа из России в Европу идут без перебоев, уточнили в S&P Global Platts.
Газовый экспорт составляет примерно 10−15% от общего объема углеводородного экспорта. Так, основная доля поставок приходится на нефть.
По оценке Центробанка, за 2021 год «Газпром» продал трубопроводного газа за границу на 54,2 млрд долларов.
Как отмечает издание, страны, не признанные недружественными (Турция, Беларусь и Китай) купили примерно на 11 млрд долларов. А вот общий объем поставок в недружественные государства достигает около 43 млрд долларов.
Нет, расчеты за нефть не переведут в рубли. Пока речи об этом не идет.
Скорее всего, механизм ценообразования на газ из России останется прежним, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.