Почему и зачем Россия переведет расчеты за газ в рубли

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Перспектива: что будет с курсом рубля?

Решение продавать газ не за валюту вряд ли повлияет на курс рубля, считает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Деньги , рубли. CC0

Только на новостях о нововведении национальная валюта укрепилась. Хотя, подчеркивает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», значительного укрепления не будет, и курс рубля все равно продолжит колебаться в районе 100 рублей за доллар.

«В краткосрочной перспективе это может временно укрепить курс, но в долгосрочной — валютное предложение „Газпрома“ уйдет с биржи, что, напротив, приведет к ослаблению рубля», — добавил бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.