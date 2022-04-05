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Экономика

Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в стране

В марте средняя цена на бензин в Алтайском крае оказалась минимальной в России, гласят данные Росстата.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

С 21 по 27 марта в регионе средняя цена на бензин составила 46,12 рублей.

Бензин АИ-92 в крае в среднем стоил 44,99 рубля. Дешевле данная марка стоила только в Курганской и Челябинской областях, указывает «Бийский рабочий».

Средняя цена на АИ-95 в Алтайском крае в конце марта составила 47,22 рублей и оказалась самой низкой в стране.

При этом цена на бензин марок АИ-98 и выше не стала рекордно низкой и составила 57,19 рублей. Например, в Томской области — 54,34 рубля.

Ранее altapress.ru узнал, что сельхозпроизводители Алтайского края отмечают снижение цен на ходовое перед весенними полевыми работами дизельное топливо.

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