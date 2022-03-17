В Алтайском крае неожиданно перед посевной подешевело дизельное топливо

Сельхозпроизводители Алтайского края отмечают снижение цен на ходовое перед весенними полевыми работами дизельное топливо. Эту тенденцию подтверждает и региональный минсельхоз. Эксперты же просят граждан сильно не радоваться и не обольщаться.

По оперативному мониторингу Минсельхоза Алтайского края, крупные оптовые поставщики снижают отпускные цены и на дизельное топливо, и на бензин.

Так, компания Газпромнефть за минувшую неделю уменьшила стоимость межсезонного ДТ на 3,7 тыс. рублей за тонну, бензина — на 3,5 тыс. рублей. В компании «Роснефть» отмечено снижение отпускных оптовых цен на бензин на 300 рублей за тонну.

В ведомстве отмечают, что сельхозпроизводители продолжают заключать договоры на поставку горюче-смазочных материалов на предстоящую посевную.

По оперативным данным, хозяйства региона закупили более 57 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 65% от потребности на весенний полевой сезон. Бензина в наличии у аграриев есть более 11 тыс. тонн, это 75% от необходимого.

Показатели обеспеченности ГСМ соответствуют среднегодовым значениям.

АЗС , бензин. CC0

Что происходит на рынке

О снижении цен на топливо в России заговорили еще в начале марта. Павел Сигал, первый вице-президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», рассказал, что этот период будет недолгим.

Предприниматель отметил, что цены на топливо в России падают в связи с геополитической ситуацией в мире.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3−4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — констатировал эксперт.

Однако, как добавил Сигал, в случае сохранения запрета на экспорт нефти из России изменения будут более значительными.