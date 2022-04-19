19 апреля
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Автоновости

Какие трамваи и троллейбусы будут ходить в пасхальную ночь в Барнауле

В Пасху 24 апреля в Барнауле с 2 до 4 часов ночи будет работать электротранспорт.

Обновленный московский трамвай.
Обновленный московский трамвай.
Фото Дмитрия Лямзина.

Будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, сообщается на сайте городской администрации.

Уехать со службы можно будет по следующим маршрутам:

  • На трамвае № 1 от Покровского Кафедрального Собора (посадка в 2:30): Депо№ 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский Собор (посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы (посадка прихожан Знаменского Храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина (посадка прихожан Храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст."Докучаево";
  • На трамвае № 5 от храма Святого Дмитрия Ростовского (посадка в 2:00): Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — Храм Дм. Ростовского (посадка прихожан) — Покровский Собор (посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул.С.Армии — ул.А.Петрова Собор А. Невского (посадка прихожан) — ул. Попова — ст."Докучаево";
  • На трамвае № 9 от собора Александра Невского (посадка в 2:40): Депо№ 3 — ост. Островского (Собор А. Невского -посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево" (посадка прихожан) — ул. Попова — ул.А.Петрова (Собор А. Невского-посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. С-Западная — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево";
  • На трамвае № 9 от собора Александра Невского (посадка в 2:40, второй вагон): Депо№ 3 — ост. Островского (Собор А. Невского — посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул.С.Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул.А.Петрова — ст.Докучаево.
  • На троллейбусе № 1 от Знаменского монастыря (посадка в 2:30): троллейбусное депо — пр. Ленина -пл. Баварина (Знаменский Монастырь — посадка прихожан) — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо.
  • На троллейбусе № 6 от Свято-Никольской церкви (посадка в 2:30): троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — Солнечная поляна — ул. Юрина — ул. Малахова — троллейбусное депо.

Ранее стало известно, какие автобусы будут ходить на кладбища в родительский день 3 мая.

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