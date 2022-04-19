Какие трамваи и троллейбусы будут ходить в пасхальную ночь в Барнауле

В Пасху 24 апреля в Барнауле с 2 до 4 часов ночи будет работать электротранспорт.

Будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, сообщается на сайте городской администрации.

Уехать со службы можно будет по следующим маршрутам: На трамвае № 1 от Покровского Кафедрального Собора ( посадка в 2:30): Депо№ 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский Собор ( посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы ( посадка прихожан Знаменского Храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина ( посадка прихожан Храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст."Докучаево";

посадка в 2:30): Депо№ 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский Собор посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы посадка прихожан Знаменского Храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина посадка прихожан Храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст."Докучаево"; На трамвае № 5 от храма Святого Дмитрия Ростовского ( посадка в 2:00): Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — Храм Дм. Ростовского ( посадка прихожан) — Покровский Собор ( посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул.С.Армии — ул.А.Петрова Собор А. Невского ( посадка прихожан) — ул. Попова — ст."Докучаево";

посадка в 2:00): Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — Храм Дм. Ростовского посадка прихожан) — Покровский Собор посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул.С.Армии — ул.А.Петрова Собор А. Невского посадка прихожан) — ул. Попова — ст."Докучаево"; На трамвае № 9 от собора Александра Невского ( посадка в 2:40): Депо№ 3 — ост. Островского ( Собор А. Невского -посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево" ( посадка прихожан) — ул. Попова — ул.А.Петрова ( Собор А. Невского-посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. С-Западная — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево";

посадка в 2:40): Депо№ 3 — ост. Островского Собор А. Невского -посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево" посадка прихожан) — ул. Попова — ул.А.Петрова Собор А. Невского-посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. С-Западная — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево"; На трамвае № 9 от собора Александра Невского ( посадка в 2:40 , второй вагон): Депо№ 3 — ост. Островского ( Собор А. Невского — посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул.С.Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул.А.Петрова — ст.Докучаево.

посадка в 2:40 второй вагон): Депо№ 3 — ост. Островского Собор А. Невского — посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул.С.Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул.А.Петрова — ст.Докучаево. На троллейбусе № 1 от Знаменского монастыря ( посадка в 2:30): троллейбусное депо — пр. Ленина -пл. Баварина ( Знаменский Монастырь — посадка прихожан) — Никольская церковь ( посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо.

посадка в 2:30): троллейбусное депо — пр. Ленина -пл. Баварина Знаменский Монастырь — посадка прихожан) — Никольская церковь посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо. На троллейбусе № 6 от Свято-Никольской церкви ( посадка в 2:30): троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина — Никольская церковь ( посадка прихожан) — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — Солнечная поляна — ул. Юрина — ул. Малахова — троллейбусное депо.

Ранее стало известно, какие автобусы будут ходить на кладбища в родительский день 3 мая.