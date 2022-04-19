Тактичный «красавец» и двухэтажные «инкогнито». Какие коммерческие здания скоро могут появиться в Барнауле

Индустриальный район Барнаула активно застраивается не только жилыми высотками, но и коммерческими объектами. За последние пару месяцев эксперты градсовета одобрили торгово-административное здание на ул. Сиреневая, 31, здание со сложной архитектурой на ул. Малахова, 169-б, двухэтажный «кирпич» на ул. Сергея Семенова, 25 и т. д. Список могли пополнить еще два объекта. Почему не все одинаково понравились специалистам — в материале altapress.ru.

«Тактичное» здание для «мебельщиков»

Хорошую оценку членов градостроительного совета получило административное здание в минималистичном стиле. Его хочет построить компания «Мегамебель» на ул. Попова, 7. Эскизный проект разработало бюро «Структура».

Это будет двухэтажный объект из сэндвич-панелей с фасадом в разных оттенках серого с вставками, имитирующими дерево. Сейчас на участке площадью 4,9 ты. кв. м уже стоит трехэтажное здание, двухэтажный производственный комплекс и гараж.

На первом этаже нового административного объекта будет вестибюль, торгово-выставочный зал и санитарно-бытовые помещения. Второй уровень полностью отдадут под торгово-выставочный зал. Сюда будет вести одна лестница.

«Архитектурно-художественный облик, цветовое и стилистическое решение фасадов проектируемого общественного здания адаптированы к окружающей, существующей градостроительной среде», — рассказал присутствующим представитель проектной организации Антон Копылов.

Тротуар в довесок

Докладчик добавил, что компания «Мегамебель» готова взяться за благоустройство не только своего участка, но близлежащей территории. В частности, планируется привести в порядок заброшенный пешеходный тротуар со стороны ул. Попова.

Визуализация эскизного проекта здания на ул. Попова , 7. Компания «Структура».

Генеральный план застраиваемого участка, как и внешний вид будущего здания, не вызвали у членов градсовета вопросов. Архитектора похвалили за разработанный эскиз.

«Считаю, что архитектор хорошо сработал. Здание симпатичное, очень тактично вписанное в окружающее пространство. Чувствуется и тектоника, и акценты. Несмотря на невыразительную форму, оно сделано грамотно», — высказал свое мнение руководитель Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Визуализация эскизного проекта здания на ул. Попова , 7. Компания «Структура». Визуализация эскизного проекта здания на ул. Попова , 7. Компания «Структура».

Но эксперт тут же добавил, что объекту не хватает второй лестницы на случай эвакуации, которую можно разместить хоть внутри, хоть снаружи строения.

Новое на забытом старом

Другая фирма по изготовлению мебели, под названием «Комплект-М», хочет построить в Индустриальном районе целых два рядом стоящих здания. Их планируют возвести на Павловском тракте, 200б, откуда рукой подать до растущего большого квартала новостроек.

Эскиз объектов разработал Владимир Золотов. И это уже второй проект для прямоугольного участка (площадью более 2 га) «кисти» барнаульского архитектора. Ранее здесь должны были возвести несколько длинных корпусов.

Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Первый проект так и не был реализован, а владелец сменился. Новый заказчик отказался от устаревшей концепции, но не стал настаивать на кардинальной смене общего планировочного решения.

В итоге получились разделенные проездом два приземистых двухэтажных «близнеца» в серо-синей цветовой гамме. Площадь застройки составит 5,8 тыс. кв. м.

Позади зданий запроектировали большой паркинг. Если прибавить к нему небольшую парковку перед главным входом, получится 146 машиномест.

Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Понимая, что могут возникнуть вопросы к настолько простому цветовому решению фасадов, было проработаны четыре дополнительных варианта. В окончательном из них сделана солидная центральная часть, добавлено витражное остекление для освещения выставочных залов. Изменились в лучшую сторону и входные группы», — пояснил Золотов.

Не то , чем кажется

Несмотря на то, что основные параметры проекта автор выдержал, эксперты не стали спешить с одобрением.

«Владимир Иванович, кажется, вы нам что-то не договариваете», — заметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова. Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова. Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Он обратил внимание, что представленная концепция не до конца вписывается в заявленный функционал и предположил, что новые здания будут использованы не по тому назначению, о котором заявил архитектор.

Золотов, в свою очередь, подчеркнул, что в строениях разместятся только торгово-выставочный зал, помещения для изготовления и реставрации мебели.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев нашел еще два слабых места проекта. Во-первых, эксперта смутило нецелевое использование участка. На данной территории разрешено строительство только торгово-выставочного объекта.

Визуализация эскизного проекта здания на Павловском тракте , 200-б. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Во-вторых эксперт напомнил, что на земельном участке разрешено возведение объектов капитального строительства общей площадью более 5 тыс. кв. м. По отдельности здания не дотягивают до норматива. Фасады тоже не устроили заседателей.

В итоге Владимиру Золотову порекомендовали доработать проект: объединить два строения в одно, сдвинуть это здание в глубь участка, продумать более рациональное транспортное обеспечение, решить вопрос с водоснабжением и водоотведением. А еще изменить фасады, взяв за основу уже спроектированное здание на Павловском тракте, 160.