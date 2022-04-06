Снять и жить. Почему и на сколько выросло предложение по аренде квартир в России

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На сколько выросло предложение по аренде?

Предложение квартир в аренду «подскочило» до 50%, ссылаются «Известия» на данные сервиса «Домклик».

Сообщается, что за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир выросло на 47−50%, двухкомнатных — на 39%, а трехкомнатных — на 32%.