6 апреля
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Недвижимость

Снять и жить. Почему и на сколько выросло предложение по аренде квартир в России

Предложение квартир в аренду выросло в крупных городах России. Почему так произошло и на что это повлияет — в разборе altapress.ru.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
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На сколько выросло предложение по аренде?

Предложение квартир в аренду «подскочило» до 50%, ссылаются «Известия» на данные сервиса «Домклик».

Сообщается, что за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир выросло на 47−50%, двухкомнатных — на 39%, а трехкомнатных — на 32%.

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А почему стали сдавать больше квартир?

Представители «Домклик» рассказали изданию, что предложение увеличилось с оттоком мигрантов. Также это связано с тем, что россияне, потеряв работу, возвращаются в родные города.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
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Что происходит с ценами на съемное жилье?

«Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков. Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить доход», — также отметили аналитики сервиса.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%.

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