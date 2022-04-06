Снять и жить. Почему и на сколько выросло предложение по аренде квартир в России

Предложение квартир в аренду «подскочило» до 50%, ссылаются «Известия» на данные сервиса «Домклик».
Сообщается, что за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир выросло на 47−50%, двухкомнатных — на 39%, а трехкомнатных — на 32%.
Представители «Домклик» рассказали изданию, что предложение увеличилось с оттоком мигрантов. Также это связано с тем, что россияне, потеряв работу, возвращаются в родные города.
«Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков. Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить доход», — также отметили аналитики сервиса.
Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%.