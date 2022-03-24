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Недвижимость

Поднятие ставки по льготной ипотеке до 12% поддержал Путин

Президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%, сообщает ТАСС.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Повысить ставку по льготной ипотеки предложили на фоне серьезного роста ключевой ставки ЦБ.

«Сегодня ставка по льготной ипотеке 7%, а предельный размер кредита для всех регионов один и составляет 3 млн рублей», — подчеркнул Путин.

На совещании с кабмином президент пообещал, что власти будут гибко регулировать программу льготной ипотеки в новостройках, которую запустили в 2020 году как антикризисную меру на фоне пандемии.

Учитывая тенденции рынка ипотеки, правительство предложило увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, а для остальных регионов — до 6 млн рублей.

«Давайте сделаем это, согласен», — сказал Путин.

Он заверил, что сохранят «неизменными ставки по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%".

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