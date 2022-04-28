28 апреля
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Недвижимость

Недвижимость в Алтайском крае по доходности оказалась на уровне Москвы

Эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость, сообщает РИА «Новости».

Недвижимость.
Недвижимость.
CC0

В среднем по стране доход от вложений в недвижимость превысил ежегодную инфляцию на 11%.

«За последние три года самый высокий доход получили жители Республики Бурятия и Магаданской области. Здесь недвижимость, с учетом сдачи в аренду могла принести порядка 18% в год», — говорится в исследовании.

Алтайский край в рейтинге оказался на 16 строчке из 84. Здесь среднегодовая доходность инвестиций — 14%.

Республика Алтай еще выше в рейтинге — 10 место с показателем 14,8%. Кстати, у недвижимости в Москве такой же показатель доходности — 14,8%.

Напомним, в Барнауле по цене виллы в Испании продается «английский» замок с помпезными интерьерами.

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