В Бийске два года не могут продать дом из семисотлетнего кедра за 35 млн рублей

В Бийске вновь пытаются продать дом за 35 млн рублей, объявление о продаже которого появлялось еще летом 2020 года, сообщает « Бийский рабочий ».

В Бийске продают дом за 35 млн рублей.

Дом из огромных бревен и с забором в виде частокола расположен на берегу Бии, на улице Кузнецкой.

«Оцилиндрованные бревна, из которых сделан сам дом, отделка „под камень“, выход к реке оформлен валунами, забор от соседей и милый разноцветный петушок-флюгер на крыше», — отмечает издание.

Сейчас это один из самых дорогих домов, которые есть на продажу в черте Бийска — за него просят 35 млн рублей.

Владелец уверяет, что кедру, из которого сделаны стены дома, почти 700 лет. Площадь сооружения — 300 кв. метров, участка — 14 соток.

«Дом ручной работы, длина бревна — от 6 до 13 метров, в подвале — центральное отопление, электроэнергия, водопровод. Прекрасный вид на реку Бия», — говорится в объявлении.

Также указано, что дом достроен, однако требуется чистовая отделка. На территории имеется такая же баня из кедра.

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