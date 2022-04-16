16 апреля
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Недвижимость

В «маленькой Швейцарии» или русле Оби: в Барнауле продается европейский особняк с загадочным местоположением

Рынок недвижимости краевой столицы пополнился еще одним недешевым предложением. Речь идет о трехэтажном коттедже в европейском стиле с «апельсиновыми» интерьерами. По словам автора объявления на «Авито», недвижимость находится по адресу: Вешний тупик, 60. В то же время на карте отмечено другое расположение — в середине русла Оби.

В барнаульской "маленькой Швейцарии" продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
В барнаульской "маленькой Швейцарии" продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
"Авито".

В тексте сказано, что недвижимость находится в «живописном и уединенном месте» в закрытом поселке «Серебряный бор», который автор называет «маленькой Швейцарией». Отсюда рукой подать до горнолыжного комплекса «Авальман». Поселок вырос примерно в 350 м от него.

«Вы будете приятно удивлены красотой и особенной атмосферой этого места», — говорится на сайте.

Площадь особняка составляет 200 кв. м, размер участка под ним — 11,3 сотки. Недвижимость готовы продать за 26 млн рублей.

Коттедж выполнен в европейском стиле. К нему же можно отнести и интерьеры дома. Отличительная особенность — «апельсиновые» стены довольно сдержанных оттенков.

В барнаульской &quot;маленькой Швейцарии&quot; продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
В барнаульской «маленькой Швейцарии» продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
«Авито».
В барнаульской &quot;маленькой Швейцарии&quot; продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
В барнаульской «маленькой Швейцарии» продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
«Авито».
В барнаульской &quot;маленькой Швейцарии&quot; продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
В барнаульской «маленькой Швейцарии» продается особняк, стоимостью 26 млн рублей.
«Авито».

«С балкона второго этажа открывается очень красивый вид на Обь. Охраняемая территория, доброжелательные соседи, чистейший воздух и просто звенящая тишина», — продолжает описание автор.

Помимо коттеджа на территории построены гараж и баня. Сюда проложены тепловые коммуникации от основного дома, поэтому постройки можно отапливать с помощью центрального котла.

Остается добавить, что в поселке развита инфраструктура. Рядом разместились Барнаульский дендрарий им. М.А. Лисовенко и лыжная база «Динамо». А до центра города отсюда можно добраться всего за 5−7 минут.

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