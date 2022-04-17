Загородный «замок» с большими угодьями в березовом лесу продается недалеко от Барнаула

Двухэтажный коттедж построен на участке 53 сотки в садоводстве «Лесные поляны», которое находится в 5 км от поселка «Фирсова Слобода». Дом похож на небольшой замок. В нем сделан дизайнерский ремонт и установлено современное оборудование для обеспечения городского комфорта.

Большой коттедж построен из кирпича. В нем есть кухня, холл, семь комнат, подсобное помещение, санузлы и мансарда. В одном из помещений оборудована каминная комната с интерьером в лучших традициях английских охотничьих домиков.

В доме сделан современный ремонт в классическом стиле с элементами викторианского, который проявляет себя в деталях декора.

В «замке» также есть газ, свет и вода. А на участке — бассейн, баня и теплица. По периметру недвижимость огорожена кирпичным забором.

В пригороде Барнаула продается «замок» площадью 270 кв. м. «Авито».

«Дорогу до дома чистят, хорошие соседи, живут круглый год. Вокруг большие приличные дома», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор текста уточняет, что все вышеописанное продается вместе с мебелью за 14,4 млн рублей, или 53,3 тыс. рублей за кв. м.