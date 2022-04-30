Дом, гостиница или баня: в Барнауле за 20 млн рублей продают универсальный особняк, готовый ко всему

Коттедж построен на большом участке площадью 17 соток недалеко от центра краевой столицы, на ул, Кутузова, 197. Рядом возведены гараж для трех машин, двухэтажная летняя кухня с комнатами отдыха и баня с глубоким бассейном. Вокруг растут высокие сосны.
Рядом масса мест для отдыха. В шаговой доступности от дома — сосновый бор, река и озеро.
«На самом деле вариантов использования дома может быть очень много. Например, в коммерческих целях — для гостиницы, банного комплекса, посуточной аренды и под любой вид производства», — уточняет автор объявления.
На пером этаже большого дома разместились: большой зал с камином, кабинет с выходом на балкон, кухня-столовая, гардеробная и уборная. На втором — три спальни с балконами, гостиная, большой санузел.
Цокольный этаж оборудовали спортзалом, бильярдной и прачечной.
«Высокий кирпичный забор, шума с дороги не слышно. Удобный подъезд к дому, двое ворот с разных сторон», — сказано в тексте объявления.