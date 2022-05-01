Лепнина, витражи и ванная-«яйцо»: во сколько в Барнауле обойдется «шикарная квартира» с эклектичным дизайном

Четырехкомнатная квартира с антресольным этажом пополнила рынок вторичной недвижимости Барнаула. Она находится в новом жилом комплексе «Столичный» на пл. Октября. В квартире сделан новый ремонт с привлечением дизайнера. В качестве бонуса к недвижимости прилагается келлер и арендованное место на паркинге.

В Барнауле в ЖК "Столичный" продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном.

По словам автора объявления на «Циан», в «шикарной квартире» будет комфортно жить большой семье. Антресольный этаж обеспечивает вторым уровнем без уменьшения высоты потолков в пять метров.

В «четырешке» сделан новый ремонт, ход которого курировал один из барнаульских дизайнеров. Для интерьера применили смешение стилей. Для этого использовались лепнина, большое количество зеркал, натуральные и нейтральные цвета облицовки, витражи и т. д. Здесь просматриваются городской гранж, классика и элементы античности.

Одна из изюминок — мозаика, созданная по индивидуальному дизайну, на полу холла. Еще одна — красивые витражи в высоких окнах.

В квартире четыре комнаты, кухня-гостиная, гардеробная, хозяйственная зона, два санузла.

В Барнауле в ЖК «Столичный» продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном. «Циан».

«Большая утепленная лоджия с красивым видом на город. Окно спальни выходит во двор», — говорится в объявлении.

В качестве дополнения владельцы оставят новым хозяевам келлер — помещение для хранения вещей на паркинге — и арендованное место на трехуровневой подземной парковке.

Площадь квартиры составляет 130 кв. м. Стоимость «жилого квадрата» — 207,7 тыс. рублей. В целом же за квартиру новым владельцам придется отдать 27 млн рублей.