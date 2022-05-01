1 мая
﻿
Недвижимость

Лепнина, витражи и ванная-«яйцо»: во сколько в Барнауле обойдется «шикарная квартира» с эклектичным дизайном

Четырехкомнатная квартира с антресольным этажом пополнила рынок вторичной недвижимости Барнаула. Она находится в новом жилом комплексе «Столичный» на пл. Октября. В квартире сделан новый ремонт с привлечением дизайнера. В качестве бонуса к недвижимости прилагается келлер и арендованное место на паркинге.

В Барнауле в ЖК "Столичный" продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном.
В Барнауле в ЖК "Столичный" продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном.
"Циан".

По словам автора объявления на «Циан», в «шикарной квартире» будет комфортно жить большой семье. Антресольный этаж обеспечивает вторым уровнем без уменьшения высоты потолков в пять метров.

В «четырешке» сделан новый ремонт, ход которого курировал один из барнаульских дизайнеров. Для интерьера применили смешение стилей. Для этого использовались лепнина, большое количество зеркал, натуральные и нейтральные цвета облицовки, витражи и т. д. Здесь просматриваются городской гранж, классика и элементы античности.

Одна из изюминок — мозаика, созданная по индивидуальному дизайну, на полу холла. Еще одна — красивые витражи в высоких окнах.

В квартире четыре комнаты, кухня-гостиная, гардеробная, хозяйственная зона, два санузла.

В Барнауле в ЖК &quot;Столичный&quot; продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном.
В Барнауле в ЖК «Столичный» продается эксклюзивная квартира с эклектичным дизайном.
«Циан».

«Большая утепленная лоджия с красивым видом на город. Окно спальни выходит во двор», — говорится в объявлении.

В качестве дополнения владельцы оставят новым хозяевам келлер — помещение для хранения вещей на паркинге — и арендованное место на трехуровневой подземной парковке.

Площадь квартиры составляет 130 кв. м. Стоимость «жилого квадрата» — 207,7 тыс. рублей. В целом же за квартиру новым владельцам придется отдать 27 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость