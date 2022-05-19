Президент Хорватии выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«В идеале, я думаю, мы бы хотели увидеть завершение этого процесса в течение пары месяцев. Это наша цель», — заявила Смит.
По словам постпреда, в последние недели союзники по НАТО ищут способы сократить длительность процедуры приема стран в альянс, пишет «Интерфакс».
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.
Между тем президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.
«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — цитирует президента РИА Новости.
Он отметил, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине, заявив, что это единственный способ решить проблему прав хорватов в этой стране.
При этом глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал план Милановича «шантажом» и «неевропейским способом решить проблему».