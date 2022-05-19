Президент Хорватии выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Члены НАТО ищут способы ускорить процесс приема Швеции и Финляндии в альянс, надеются, что это может произойти в течение нескольких месяцев, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью Sky News .

«В идеале, я думаю, мы бы хотели увидеть завершение этого процесса в течение пары месяцев. Это наша цель», — заявила Смит.

По словам постпреда, в последние недели союзники по НАТО ищут способы сократить длительность процедуры приема стран в альянс, пишет «Интерфакс».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

Между тем президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.

«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — цитирует президента РИА Новости.

Он отметил, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине, заявив, что это единственный способ решить проблему прав хорватов в этой стране.

При этом глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал план Милановича «шантажом» и «неевропейским способом решить проблему».