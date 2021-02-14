Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном ударе

«В конце декабря 2020 года мы завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — цитирует Боева РИА Новости.
Эта система обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах.
Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.
В основном используется РЛС «Воронеж». Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.
В настоящее время строится новая радиолокационная станция в Мурманской области. В текущем году также планируется достроить станцию в Коми.