Россиян хотят штрафовать на 10 тыс. рублей за недопуск газовщиков

Правительство РФ планирует увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов до 10 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Авторы законопроекта планируют таким образом повысить уровень безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

Большой штраф усилит ответственность граждан за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования и проведения работ, уверены инициаторы.

Размер штрафа хотят увеличить до 5-10 тыс. рублей. В свою очередь для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.

Законопроект в ближайшее время будет внесет в Госдуму.

На сегодняшний день штраф за данное нарушение составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ранее вышел приказ МВД, согласно которому уклоняющимся от призыва россиянам запретят садиться за руль.