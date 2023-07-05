Россиян хотят штрафовать на 10 тыс. рублей за недопуск газовщиков

Авторы законопроекта планируют таким образом повысить уровень безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.
Большой штраф усилит ответственность граждан за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования и проведения работ, уверены инициаторы.
Размер штрафа хотят увеличить до 5-10 тыс. рублей. В свою очередь для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.
Законопроект в ближайшее время будет внесет в Госдуму.
На сегодняшний день штраф за данное нарушение составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
Ранее вышел приказ МВД, согласно которому уклоняющимся от призыва россиянам запретят садиться за руль.