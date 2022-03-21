Россиян не будут привлекать за экстремизм при использовании Facebook и Instagram в случае запрета Meta

В случае признания экстремистской в России американской компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, пользователей не будут привлекать к ответственности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

«Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta», — сказал прокурор.

Он признал наличие технических средств для обхода действующих блокировок, отметил, что «есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях».

«Использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации», — также цитирует представителя Генпрокуратуры «Коммерсант».

Прокурор еще уточнил, что в случае удовлетворения иска Meta не сможет открыть в России представительство и вести коммерческую деятельность.

Но на прямой вопрос судьи, смогут ли россияне пользоваться этими соцсетями или нет, несколько раз не смог ответить, добавляет издание.