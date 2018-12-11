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Жизнь
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Россиян обяжут установить «умные счетчики» на газ

Российское правительство занялось «умными счетчиками» газа. Предложения по их внедрению должны разработать к весне-2019.

Газ.
Газ.
СС0

Поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак. Займутся вопросом министерства энергетики и экономики, а также антимонопольщики. К 1 марта они должны будут представить правительству согласованные выкладки по теме, пишет «Коммерсант».

Власть интересуют интеллектуальные системы учета (ИСУ) расхода газа для населения, поскольку на предприятиях уже ведут соответствующий учет, предполагает издание. Собеседники издания подчеркивают — стоимость установки одного газового «умного счетчика» может составить 4−5 тыс. рублей. По данным «Газпрома», в России на начало 2018 года числилось 25,6 млн газифицированных квартир и домовладений, пишет ura.ru. Их подключение обойдется примерно в 128 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России повсеместно станут устанавливать «умные» приборы учета электроэнергии, напоминает «Ридус». Обычные счетчики были обязательны с 2012 года, отмечает агентство.

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