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7 ноября 3°C

Россиян обяжут выбрать трудовую книжку — бумажную или электронную

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

Документы.
Документы.
СС0.

В редакцию проекта внесено существенное дополнение — работников обяжут определиться, бумажный или электронный документ они предпочитают, пишет «Коммерсантъ».

Вместо автоматического перевода

Вместо автоматического перевода на электронный кадровый учет всех граждан, кто до 1 января 2021 года не выразил желание сохранить бумажную трудовую, попросят письменно подтвердить выбор документа.

Работодатели должны будут официально уведомить об этом сотрудников после 1 июля 2020 года.

База данных ПФР

Позицию каждого трудящегося собираются зафиксировать в базе данных ПФР. В случае смены места работы новый работодатель будет обязан учитывать этот выбор, пишет bfm.ru.

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.
Скриншот видео youtube.com

Обратной дороги нет

Изменить свою позицию в пользу электронного кадрового учета будет можно, а обратного перехода к бумажной трудовой книжке не предусмотрено.

Позиция управделами президента

По данным источника издания в одном из ведомств, резкий поворот связан с позицией Главного правового управления президента.

Там сочли, что автоматический переход к электронному учету существенно изменяет правовое положение работника и может сыграть негативную роль при документальном подтверждении сведений о трудовой деятельности, например при назначении пенсии или подтверждении специального стажа.

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