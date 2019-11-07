В редакцию проекта внесено существенное дополнение — работников обяжут определиться, бумажный или электронный документ они предпочитают, пишет «Коммерсантъ».
Вместо автоматического перевода
Вместо автоматического перевода на электронный кадровый учет всех граждан, кто до 1 января 2021 года не выразил желание сохранить бумажную трудовую, попросят письменно подтвердить выбор документа.
Работодатели должны будут официально уведомить об этом сотрудников после 1 июля 2020 года.
База данных ПФР
Позицию каждого трудящегося собираются зафиксировать в базе данных ПФР. В случае смены места работы новый работодатель будет обязан учитывать этот выбор, пишет bfm.ru.
Обратной дороги нет
Изменить свою позицию в пользу электронного кадрового учета будет можно, а обратного перехода к бумажной трудовой книжке не предусмотрено.
Позиция управделами президента
По данным источника издания в одном из ведомств, резкий поворот связан с позицией Главного правового управления президента.
Там сочли, что автоматический переход к электронному учету существенно изменяет правовое положение работника и может сыграть негативную роль при документальном подтверждении сведений о трудовой деятельности, например при назначении пенсии или подтверждении специального стажа.