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Жизнь

Россиян предупредили о грозящей климатической катастрофе

Глобальное потепление на пять градусов может оказаться катастрофическим для мира, а в России потепление идет с опережением. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов, пишет «Москва-24».

Северный Ледовитый океан.
Северный Ледовитый океан.
СС0

«Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — предупреждает Шувалов. Как отметил эксперт, негативные последствия потепления, как, например, увеличение количества осадков, россияне ощутят уже в текущем году.

«Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», — обратил внимание синоптик.

Специалист заключил, что при потеплении на пять градусов субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод.

Помимо того, Шувалов привел проблемы районов вечной мерзлоты, на территории которых порядка 20 лет увеличивается толщина слоя, оттаивающего каждое лето. Таким образом, есть риск угрозы для инфраструктуры этих районов.

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