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Жизнь

Россиян предупредили о новых причинах для их увольнения в 2021 году

Сенатор Инна Святенко рассказала «Парламентской газете» о новых основаниях для увольнения сотрудников, которые в 2021 году получат работодатели.

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Лишиться работы теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения при дистанционной работе.

«Когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток — такой проступок будет расцениваться как прогул. Кроме того, подчиненные обязываются сообщать начальству о смене своей геолокации. Если же он этого не сделал и поехал будучи на „дистанционке“ на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить», — пояснила Святенко.

Начальник может уволить работника без его согласия — если устраивает саботаж, неоднократно отказывается исполнять распоряжения руководства и затянул со сроками выполнения заданий.

К грубым нарушениям, за которые сразу следует увольнение, относятся кражи имущества из офиса или прогул смены, употребление алкоголя или наркотических средств на рабочем месте и игнорирование правил охраны труда, приведших к ЧП.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Менее грубые нарушения также могут привести к увольнению — отсутствие на работе без причины более четырех часов, систематические опоздания и несоблюдение правил служебной безопасности без ущерба.

Уволить сотрудника начальник может за разглашение секретных данных коммерческого характера или гостайны, если был допущен к ним под подпись.

Основанием для расторжения договора также может стать несоответствие занимаемой должности, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

Нельзя уволить в период больничного или во время отпуска. Также не получится избавиться от беременных, женщин с ребенком в возрасте до трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет.

Уволить не смогут и отца семейства с маленькими детьми, если он является единственным кормильцем. Для росторжения договора придется получить согласие госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

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