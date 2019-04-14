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Жизнь

Россиян предупредили о потенциальной опасности финальных серий «Игры престолов»

В Роскомнадзоре предупреждают об активизации интернет-пиратов в связи с выходом финального сезона телесериала «Игра престолов». Угрозу в себе несут сомнительные ссылки, под видом которых могут скрываться различные вирусы.

Эмилия Кларк в эротической сцене.
Эмилия Кларк в эротической сцене.
Кадр из сериала "Игра престолов"

«На следующей неделе состоится премьера финального (а может — и не финального) сезона „Игры престолов“. Хотим вас предупредить: будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в результате исследования было установлено, что ссылки на этот сериал наиболее часто подвержены заражению вирусами. Отмечается, что основную опасность представляют первая и заключительная серии, пишет Газета.ru.

«Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (в 21% случаев)», — рассказали представители службы.

По их словам, в ходе проверки было установлено, что под видом ссылок на сериал могут скрываться до 33 типов различных угроз и 505 семейств вредоносного ПО.

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