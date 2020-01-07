Россиян предупредили о риске отравления, если они будут есть снег и грызть сосульки

Употребление снега и сосулек может быть опасным для здоровья из-за простудных заболеваний и вероятности отравления, рассказали РИА «Новости» опрошенные медики.

По мнению экспертов, снег нельзя есть даже в экологически чистом районе. Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов напомнил о незаметных глазу вредных примесях.

«Лучше не экспериментировать», — резюмировал врач.

Если речь идет о городе, то снег и сосульки небезопасно даже брать в руки. О таких рисках рассказала заведующая детской поликлиникой номер 17 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» Светлана Щербакова.

«Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны», — подчеркнула медик.

По ее словам, развитие простудных заболеваний после употребления снежинок и сосулек тоже возможно, но реже, так как большую роль играют индивидуальные особенности здоровья ребенка.

Эксперт отметила, что дети есть разные: некоторые могут спокойно есть мороженое и не болеть, а другие имеют наследственные особенности — болезни горла и носоглотки, у них слабым местом являются миндалины.