Россиян предупредили о штрафе в 200 тыс. рублей за подглядывание в окна

Хохолков отметил, что все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», включая детали интерьера и бытовые предметы.
«Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — напомнил эксперт.
Поэтому систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения.
В результате можно получить судимость по статье 138.1 Уголовного кодекса за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
«Самое сложное для жителя — зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — пояснил Хохолков.