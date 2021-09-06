Россиян предупредили о штрафе в 200 тыс. рублей за подглядывание в окна

Ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков рассказал РИА «Новости» , что систематическое подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь.

Хохолков отметил, что все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», включая детали интерьера и бытовые предметы.

«Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — напомнил эксперт.

Поэтому систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения.

В результате можно получить судимость по статье 138.1 Уголовного кодекса за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.