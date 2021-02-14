Россиян ждет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя

Затем россияне смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля. В итоге послепраздничная рабочая неделя будет трехдневной.
После этого длинные выходные ждут россиян в марте. Как отмечают в Роструде, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.
В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Работать россияне будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Летом 2021 года в России будет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
Затем, в ноябре, россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные по случаю празднования Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября.
Последняя рабочая неделя этого года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря будет выходным.