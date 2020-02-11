Россиян ждут две короткие рабочие недели в феврале и марте

Роструд напомнил о длинных выходных из-за праздников в феврале и марте, пишет « Российская газета ».

Первые выходные ожидают в связи с празднованием Дня защитника Отечества — три дня (с 22 по 24 февраля).

Так получается из-за того, что 23 февраля выпадает на воскресенье. Выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

Соответственно, следующая после праздника рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля.

Напомним, что 2020 год — високосный, поэтому в нем на один день больше. В этом году есть 29 февраля.

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Еще три нерабочих дня поджидают в марте — с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

8 марта также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя продлится 4 дня — с 10 по 13 марта.

Следующие длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Роструд также напоминает, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому не будут сокращенными. Предпраздничные — дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.