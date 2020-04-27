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Россиян ждут новые правила жизни даже после снятия режима самоизоляции

Россиянам придется изменить привычный образ жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

«Нам надо готовится к тому — это совершенно очевидно уже — что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что самоизоляция, которая длится в России уже месяц, дала очень много. И если бы не жесткие меры, то зараза захватила бы города, особенно миллионники.

По словам Поповой, соблюдение ограничений — «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет».

«Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45% - а это тоже результата. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны», — отметила она.

Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год.
Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год.
Анна Зайкова

Попова подчеркнула, что пика заболеваемости в стране не будет, поскольку именно такую задачу ставили перед собой власти и она успешно реализуется.

«Мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Если только мы не взорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — предупредила она.

Таким образом, если люди не хотят сидеть дома еще очень долгое время, они должны все майские праздники пересидеть в четырех стенах.

Также, по словам Поповой, после отмены режима самоизоляции для ресторанов и кафе будут введены новые правила.

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, снимать ограничения будут поэтапно. Сначала заработают небольшие предприятия, затем в некоторых регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1−2 метров.

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