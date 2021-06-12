Россиянам доходчиво разъяснили, как получить пособие на детей-школьника

Граждане смогут подать заявление на выплату на детей школьного возраста в период с 15 июля до 1 ноября, сообщает пресс-служба Минтруда. Проект постановления представлен на общественное обсуждение, пишут «Ведомости».

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что пособие выплатят семьям, которые имеют детей в возрасте от 6 до 18 лет, или если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Обратиться за выплатой смогут и некоторые граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет в случае, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, добавили в Минтруде.